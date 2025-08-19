Operación Jaque: la Policía Nacional incauta 520 kilos de hachís en el puerto de La Atunara

Fardos de hachís incautados en el puerto de la Atunara

La Voz de Cádiz 19/08/2025

La Policía Nacional en el marco del Plan Tarteso y en coordinación con la Agencia Tributaria, ha desarrollado la operación Jaque, que ha permitido la incautación de 13 fardos de hachís con un peso aproximado de 520 kilogramos en el puerto de La Atunara, en La Línea.

Los hechos ocurrieron a las 05,00 horas de la madrugada del pasado sábado 16 de agosto en las inmediaciones del puerto de La Atunara, cuando los investigadores detectaron la llegada de una narcolancha, ha informado la Policía Nacional.

Minutos después, dos vehículos todoterreno de color oscuro abandonaron la zona a gran velocidad. Uno de los automóviles consiguió eludir el control, pero el segundo fue seguido por los agentes hasta el barrio de Santa Margarita, en La Línea, donde finalmente fue interceptado. En su interior se localizaron los 13 fardos de hachís incautados.

La operación Jaque se enmarca en la estrategia de lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y supone un nuevo golpe a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la zona.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.