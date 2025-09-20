Muere el ocupante de una narcolancha al chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Un ocupante de una narcolancha ha perdido la vida en la madrugada de este sábado 20 de septiembre y otro al menos ha resultado herido al chocar en aguas del Estrecho de Gibraltar próximas a Cala Arena, en Algeciras, contra una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

El suceso ha tenido lugar durante una vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuando la embarcación, ocupada por un número de personas que no ha trascendido, y que estaba cargada de hachís, ha colisionado contra la embarcación 'Río Navia' del Instituto Armado.

El incidente, según ha trascendido, se ha producido cuando los guardias civiles trataban de impedir que los traficantes alijaran varios fardos de hachís en esa zona costera.

La lista de fallecidos vinculados al narcotráfico en la provincia de Cádiz sigue aumentando.

