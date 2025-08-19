Este lugar de la provincia de Cádiz será escenario del rodaje de una película de Bollywood

La provincia de Cádiz sigue creciendo como destino y escenario de rodajes internacionales. Bollywood es ahora quien se ha fijado en lo que Cádiz tiene que ofrecer para el rodaje de la película internacional 'Arjun Ustara'.

La Plaza de Toros de La Línea de la Concepción acoge desde este martes el rodaje de una escena para este filme. La grabación se desarrollará hasta el 22 de agosto, con posibilidad de que se extienda del 27 al 29 de agosto en caso de no finalizar el rodaje en las fechas iniciales.

El proyecto, organizado por Dawid Szurmiej y Studio Agart, recreará una corrida de toros con público en las gradas, para lo cual la productora ha abierto un proceso de selección de figurantes locales, tanto hombres como mujeres. Las grabaciones se realizan en horario de mañana, con sesiones aproximadas de ocho horas.

Para el consistorio la elección de La Línea responde a «su singularidad y proyección visual». Así, ha señalado que la Plaza de Toros «se consolida como un espacio versátil capaz de atraer rodajes internacionales» y situando a la ciudad «en el escaparate cultural y cinematográfico global», reforzando además su proyección como «destino de interés para la industria audiovisual».