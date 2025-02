Loles López sobre los presuntos abusos del alcalde de Algeciras: «Estoy con la verdad»

En respuesta oral a una pregunta parlamentaria del PSOE sobre este caso, Loles López ha señalado que lo que conoce del caso es «por los medios de comunicación» y al hecho de que los socialistas «han puesto una denuncia» sobre esto. «Que se investigue, se llegue hasta el final y se sepa la verdad», ha aseverado.

Además, ha recordado a Rocío Arrabal, encargada de enunciar la pregunta en el pleno del Parlamento, que «apela a la unidad de toda la sociedad» en situaciones que se refieran a violencia de género y abusos contra las mujeres, recriminándole que «ponga en su boca palabras que no ha dicho», después de que la socialista la haya acusado a ella y al PP de «mirar para otro lado».

«Yo estoy con las víctimas, el Partido Socialista está con las víctimas, con las que denuncian y con las que por miedo no lo hagan. Usted, su presidente, el Partido Popular regional y el nacional son los únicos que no se quieren enterar de lo que todo el mundo sabe en Algeciras, por muy desagradable que sea, que lo es, no pueden mirar para otro lado», ha advertido Arrabal en su turno de intervención.

La socialista ha asegurado que «todas las fuentes de información» que se están conociendo en torno a este presunto caso de abuso sexual «no son bulos del Partido Socialista» porque «provienen de dirigentes del Partido Popular», en concreto, ha apuntillado, «de concejales y exconcejalas del Partido Popular».

Arrabal ha ejemplificado este caso con el de Íñigo Errejón, el líder de Sumar que renunció a su escaño en el Congreso y se apartó de la política activa al conocerse una serie de denuncias por presuntos acosos sexuales. Así, ha recordado que a Errejón «lo fulminaron y lo apartaron de sus cargos» pero que con Landaluce «ustedes siguen sin hacer nada».

«Un partido decente lo debería llevar al cese inmediato de sus cargos al alcalde de Algeciras y senador del PP. Es una vergüenza para Algeciras y para su partido. Moreno, presidente de la Junta, si no lo cesa de inmediato es porque está del lado del acosador y no del de las víctimas. Muestren ejemplaridad, actúen, intervengan, cesen de una vez al alcalde de Algeciras y cesen el abuso de poder», ha reclamado Arrabal.

En su turno de réplica, la consejera de Igualdad ha criticado que la socialista haya insinuado que el Partido Popular «es un partido indecente» y que su presidente «está al lado de un acosador», respondiéndole con hablar «de las consecuencias» de la Ley del 'Solo sí es sí' o «de los indultos de Zapatero».

Loles López también se ha referido a la presunta agresión sexual de un político del PSOE de Badajoz que saltó a los medios en noviembre del año pasado, un caso sobre el que los socialistas cerraron filas considerando «inaceptable y miserable que este asunto se utilizase como herramienta partidista». «Si es así, aplíquelo en todos los casos, sea el color político que sea», ha pedido la consejera a Arrabal.

En este punto, ha recordado los recursos de los que se dispone en Andalucía para atender a mujeres víctimas de violencia, como el teléfono 900 200 999, la atención inmediata en crisis 24 horas, la asistencia legal, el asesoramiento jurídico y «siempre el apoyo a las víctimas».

«Si usted y yo queremos dejar alguna huella positiva en esta sociedad, tengamos altura de mira en un tema tan letal», ha concluido la consejera.