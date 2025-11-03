Landaluce vuelve a pedir al Gobierno información sobre el acuerdo con Gibraltar

Como ya ha hecho en reiteradas ocasiones, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a reclamar información «completa y urgente» al Gobierno de España tras la firma del acuerdo con Reino Unido en el marco del Brexit. El regidor ha criticado que la comarca del Campo de Gibraltar se encuentra en una situación de desventaja.

El alcalde ha afirmado que «no podemos permitir que los intereses del Gobierno central, del Gobierno gibraltareño o del PSOE primen sobre los intereses de los campogibraltareños, que son, al fin y al cabo, los intereses de España».

Landaluce ha vuelto a insistir en que «mientras Gibraltar conoce los detalles del acuerdo, aquí seguimos sin información«. Por ello, ha vuelto a poner de manifiesto que es necesario que los alcaldes y la Junta de Andalucía reciban toda la información »de manera inmediata, para proteger la economía, el empleo y el desarrollo social de la comarca«.

Ayudas efectivas

Sobre los posibles detalles del acuerdo, ha advertido que «si se van a producir inversiones y mejoras, deben materializarse de forma efectiva: ayudas fiscales, infraestructuras y programas de formación que fortalezcan nuestra región. De lo contrario, Gibraltar saldrá beneficiado y nosotros quedaremos rezagados«.

Para concluir, Landaluce ha afirmado que «quien justifique la falta de transparencia del Gobierno sin defender los intereses del Campo de Gibraltar está traicionando a los españoles y a los campogibraltareños».