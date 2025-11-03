ALGECIRAS

Landaluce vuelve a pedir al Gobierno información sobre el acuerdo con Gibraltar

El alcalde de Algeciras ha insistido en la necesidad de conocer los detalles de manera «completa y urgente»

Albares pide al PP que respalde en la Eurocámara el acuerdo «histórico» sobre Gibraltar

Juan Franco, tras la reunión con Albares sobre Gibraltar: «Esperemos que las reivindicaciones no caigan en saco roto»

Landaluce vuelve a pedir al Gobierno información sobre el acuerdo con Gibraltar
Macarena García

Macarena García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como ya ha hecho en reiteradas ocasiones, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a reclamar información «completa y urgente» al Gobierno de España tras la firma del acuerdo con Reino Unido en el marco del Brexit. El regidor ha criticado que la comarca del Campo de Gibraltar se encuentra en una situación de desventaja.

El alcalde ha afirmado que «no podemos permitir que los intereses del Gobierno central, del Gobierno gibraltareño o del PSOE primen sobre los intereses de los campogibraltareños, que son, al fin y al cabo, los intereses de España».

Landaluce ha vuelto a insistir en que «mientras Gibraltar conoce los detalles del acuerdo, aquí seguimos sin información«. Por ello, ha vuelto a poner de manifiesto que es necesario que los alcaldes y la Junta de Andalucía reciban toda la información »de manera inmediata, para proteger la economía, el empleo y el desarrollo social de la comarca«.

Ayudas efectivas

Sobre los posibles detalles del acuerdo, ha advertido que «si se van a producir inversiones y mejoras, deben materializarse de forma efectiva: ayudas fiscales, infraestructuras y programas de formación que fortalezcan nuestra región. De lo contrario, Gibraltar saldrá beneficiado y nosotros quedaremos rezagados«.

Para concluir, Landaluce ha afirmado que «quien justifique la falta de transparencia del Gobierno sin defender los intereses del Campo de Gibraltar está traicionando a los españoles y a los campogibraltareños».

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app