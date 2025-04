Juanma Moreno pide un acuerdo sobre Gibraltar que sea «sensato»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha expresado este miércoles su deseo de que el Gobierno de España y el del Reino Unido alcancen un acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras el 'Brexit' que sea «sensato» y en el que los habitantes de la colonia británica «no vuelvan a salir privilegiados y ganadores en detrimento» de los vecinos de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Así lo ha señalado el presidente andaluz en una atención a medios en Bruselas --capital en la que ha concluido este miércoles un viaje institucional de dos días--, a preguntas de los periodistas al hilo de la reunión que este miércoles ha mantenido en Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y los alcaldes del Campo de Gibraltar para informarles sobre el punto en que se encuentra la negociación entre Bruselas y Londres para la consecución de un acuerdo que regule la relación entre la UE y el Peñón tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Juanma Moreno ha lamentado que sobre Gibraltar «vivimos una etapa de opacidad, en el sentido de que hay una falta de información por parte del Gobierno de España hacia Andalucía, más allá de alguna conversación telefónica« que él mismo ha mantenido con el ministro de Exteriores, ha puntualizado.

«No sabemos el día a día», se ha quejado el presidente de la Junta, que ha añadido que «si en una mesa se sienta el Reino Unido, que es un Estado soberano, y al otro lado el Reino de España», él no tiene «nada que decir», pero «si al lado del Reino Unido se sienta una colonia, como es el ministro principal de Gibraltar, el Reino de España tiene que imponer que en el otro lado esté la comunidad autónoma vecina, que es Andalucía», ha apostillado.

En esa línea, Moreno ha subrayado que «la mesa tiene que ser de dos», pero «no es así» y «no tenemos información» desde Andalucía, ha insistido en señalar antes de añadir que le «encantaría que hubiera un acuerdo, pero que sea sensato para el futuro de Gibraltar y, sobre todo y especialmente para el Campo de Gibraltar, que ha sufrido, como ningún otro territorio de España, el proceso de la colonia y el paraíso fiscal que ha empobrecido de manera notable« a dicha comarca gaditana, ha sostenido el presidente de la Junta.

Juanma Moreno ha aseverado que «todo lo que no sea compensar al Campo de Gibraltar por parte del Reino de España, todo lo que no sea una igualdad fiscal entre Campo de Gibraltar y Gibraltar, todo lo que no sea un avance en la cooperación de ambos, más allá de la propia reclamación de la soberanía que está encima de la mesa, va a ser un fracaso«.

Frente a esa posibilidad, el presidente de la Junta ha querido dejar claro que él desea que se «llegue a un acuerdo, pero un acuerdo sensato«, y en el que »no vuelvan a salir privilegiados y ganadores los gibraltareños en detrimento del Campo de Gibraltar«.

A la pregunta de si «teme que las urgencias políticas del Gobierno lleven a un posible mal acuerdo», Moreno ha respondido que «ese es el problema», el de «las urgencias», y ha defendido que «tenemos una oportunidad de oro porque Gibraltar, desgraciadamente, igual que el Reino Unido, ha salido de la Unión Europea».

«A partir de ahí, Gibraltar no puede beneficiarse de las políticas comunes, y eso los gibraltareños lo saben, y saben que su existencia y su viabilidad como territorio y colonia no va a poder seguir así si no tiene los beneficios de la Unión Europea«, ha argumentado el presidente andaluz para defender a continuación que »tenemos una oportunidad de negociar con la razón que nos ha dado la propia Unión Europea a España«.

Dicho esto, el presidente de la Junta ha concluido llamando a «ser rigurosos» y «exigente