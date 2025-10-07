Interceptado en Algeciras un motorista que quintuplicaba la tasa permitida de alcoholemia

La Policía Local de Algeciras ha interceptado y denunciado al conductor de una motocicleta que circulaba por el barrio de San José Artesano y quintuplicaba la tasa de alcohol permitida.

Los hechos se produjeron cuando la dotación de un vehículo radiopatrulla que realizaba servicios de vigilancia y control del tráfico en la Avenida de Francia observó como la moto que le precedía circulaba sin mantener una dirección firme, de tal manera que su conductor llegó a caer al suelo, por lo que lo que acudieron en su ayuda, comprobando en ese momento que este hombre, de 57 años de edad, natural y vecino de Algeciras, presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Por ello, se procedió a realizar la preceptiva prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado final positivo de 1,32 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone quintuplicar la máxima permitida para considerarse una infracción administrativa, establecida en 0,25 miligramos, y que superaba el más del doble el límite de 0,60 miligramos que fija la comisión de un delito.

Por todo ello se procedió a inmovilizar y retirar el vehículo, y trasladar las diligencias al Juzgado de Instrucción número 2 de los de Algeciras. Además, le ha sido impuesta una sanción administrativa que conlleva una multa de 1.000 euros, la retirada de seis puntos del carnet, y se enfrenta a una pena de prisión de hasta seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días, y, en cualquier caso, a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre 1 y 4 años.

