Infoca trabaja en un incendio en el paraje Finca La Granja en Los Barrios

En un verano en el que los incendios están siendo tristes protagonistas de la actualidad, llega un nuevo susto en la provincia de Cádiz.

Infoca ha publicado en sus redes sociales que, desde las 20:40 horas, trabaja con medios aéreos y terrestres en un incendio que se ha declarado en el paraje Finca La Granja dentro del término municipal de Los Barrios sin que, por el momento, se conozcan más datos.

La provincia de Cádiz ya ha vivido este verano dos grandes incendios forestales en el término municipal de Tarifa que, en su momento, obligaron al desalojo de residentes y turistas y que, a día de hoy, ya se encuentran extinguidos.