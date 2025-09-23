La Guardia Civil redobla la vigilancia en el Estrecho con el nuevo buque 'Duque de Ahumada' y mejoras en el SIVE

La Guardia Civil ha redoblado la vigilancia marítima de las fronteras marítimas al incorporar al Servicio Marítimo el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada', que pasará a ser una pieza clave en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, al tener como base la Zona Franca de Cádiz.

El nuevo buque ha supuesto una inversión de 35 millones de euros, de los que un 90% procede de fondos europeos para adquirir equipamiento para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

En el mismo marco presupuestario, además, la Guardia Civil ha obtenido otros 20 millones de euros, financiados al 75% por la Comisión Europea para sufragar los gastos de mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) --compuesto de radares y tecnología para vigilar las costas-- durante los años 2023, 2024 y 2025, según ha informado el Ministerio del Interior.

El 'Duque de Ahumada' también atenderá los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

Hito tecnológico contra la inmigración irregular

Con motivo de la ceremonia de entrega del 'Duque de Ahumada', celebrada el Vigo el 18 de octubre, el Ministerio del Interior destacó que el buque nuevo buque oceánico de la Guardia Civil supone «un hito tecnológico de primer nivel y un importante incremento de las capacidades operativas de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo«.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el 'Duque de Ahumada' dispondrá de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov o vehículo submarino operado remotamente, que se usa para la inspección y rastreo subacuático de hasta mil metros de profundidad.

Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas. «Tiene capacidad de operar con plena autonomía en alta mar para prevenir y detectar la inmigración ilegal, así como para gestionar eficazmente los flujos migratorios», destacó Interior.

El 'Duque de Ahumada' tendrá una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Podrá alcanzar una velocidad de 18 nudos y tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11. Contará con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.

De aguas españolas a África occidental

El nuevo buque oceánico sustituirá al 'Río Miño' tras haber cumplido su periodo de vida útil y, según adelantó Interior, se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá misiones vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la Península Ibérica.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil está compuesto por casi 150 unidades navales entre buques oceánicos, embarcaciones de altura, patrulleras medias, ligeras y de apoyo.

Además de cubrir las costas españolas, el Servicio Marítimo del Instituto Armado se despliega en África occidental con el Destacamento de Senegal, otro en Mauritania y tres Asistencias Técnicas de vigilancia fluvial en Saint Louis y Kaolack (Senegal) y Banjul (Gambia).