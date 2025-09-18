El Duque de Ahumada, nuevo buque de la Guardia Civil con base en Cádiz para vigilar el Estrecho

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió este jueves en Vigo el acto de entrega del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, que se incorporará al Servicio Marítimo de la Guardia Civil y tendrá su base en la Zona Franca de Cádiz. La nave trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos, además de reforzar la seguridad marítima en el Estrecho de Gibraltar.

El ministro subrayó que se trata de «un ejemplo de la política de cooperación europea, que suma, que contribuye a fortalecer la cohesión y a robustecer, en este caso, la protección de nuestras fronteras». Grande-Marlaska recordó que el 90 % de los 35 millones de euros invertidos en el buque han sido financiados con fondos europeos, lo que refleja, dijo, «la relevancia del apoyo comunitario» en la dotación de medios de vanguardia.

La embarcación sustituirá al Río Miño, tras haber cumplido su vida útil, y se integrará en el Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz. Desde allí asumirá labores de vigilancia marítima en aguas de soberanía española, pero también participará en misiones internacionales de Frontex durante cuatro meses al año, como parte de los compromisos adquiridos por la financiación europea.

Buque de grandes capacidades

Construido en los astilleros Armón de Vigo, el Duque de Ahumada es un buque de grandes capacidades: cuenta con cinco cubiertas, helipuerto, dos embarcaciones rápidas de intervención y un vehículo submarino operado remotamente capaz de inspeccionar hasta 1.000 metros de profundidad. Está equipado con sistemas de navegación y comunicación de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, además de una zona de seguridad y área de acogida para un centenar de náufragos.

Con una autonomía de más de 11.000 millas y capacidad para permanecer en el mar hasta 30 días sin tocar puerto, el buque puede alcanzar una velocidad máxima de 18 nudos y contará con alojamiento para 44 tripulantes y 12 personas adicionales.

Entrega

El acto de entrega se celebró en el astillero Armón y contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el consejero delegado del astillero, Laudelino Alperi; y el teniente general Manuel Navarrete, Mando de Fronteras y Policía Marítima.

La Guardia Civil dispone actualmente de cerca de 150 unidades navales en el Servicio Marítimo, desplegadas en las provincias costeras y en destacamentos internacionales en África occidental. Con la incorporación del Duque de Ahumada, Cádiz refuerza su papel estratégico como base de operaciones en el Estrecho, una de las zonas más sensibles de vigilancia fronteriza de toda Europa.