El Gobierno protesta ante Londres por unas maniobras marítimas «en aguas españolas» próximas a Gibraltar

El Gobierno ha trasladado una nueva queja formal a Reino Unido por las maniobras marítimas realizadas en aguas próximas a Gibraltar que son españolas, en línea con lo que ha venido haciendo cada vez que se producen este tipo de incidentes.

«El Gobierno protesta sistemáticamente cada vez que hay una violación de nuestra soberanía, por lo tanto no es nada nuevo y lo haremos siempre que sea necesario», ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a la prensa en Barcelona.

También en esta ocasión se ha trasladado una «protesta formal» ante el Ejecutivo británico como se hace «siempre que se producen este tipo de maniobras».

La queja en esta ocasión ha venido motivada por las maniobras llevadas a cabo este jueves en aguas próximas al Peñón. Según informaron las Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar, el Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy (RNGS) coordinó las segundas maniobras marítimas interinstitucionales en las que participó la Policía Real de Gibraltar (RGP), la Policía del Ministerio de Defensa en el Peñón (GDP) y el Servicio de Aduanas (HM Customs).

En ellas, participaron el barco patrullero 'HMS Dagger' y dos lanchas hinchables de casco rígido Pacific 24, así como una embarcación VC7 de la Policía de Defensa de Gibraltar, la patrullera 'HMC Searcher' de Aduanas y la lancha 'Bravo 3' de la Policía Real.

Según precisó el citado comunicado, «ya está en marcha la planificación de las próximas maniobras, en las que las unidades llevarán a cabo series más complejas con el Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy y la Policía de Defensa, que tienen previsto iniciar un entrenamiento mensual».

Como en ocasiones anteriores, Exteriores ha expresado a Londres su «condena» por estas «maniobras en aguas españolas» y ha solicitado al Gobierno británico que «tome las medidas oportunas para que no vuelvan a repetirse este tipo de acciones», han precisado las fuentes.

Asimismo, ha vuelto a reiterar que «la posición de España respecto de los espacios cedidos y no cedidos a Reino Unido por el Tratado de Utrecht de 1713 permanece inalterada» y que por tanto el Gobierno español no reconoce al británico «otros derechos y situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10» de dicho tratado.