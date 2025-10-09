La Fiscalía sostiene que Kanjaa tuvo «ánimo de matar» y mantiene la petición de 50 años de prisión

La Fiscalía ha ratificado este jueves su solicitud de 50 años de prisión, con eximente incompleta, para Yassine Kanjaa, acusado del ataque mortal perpetrado el 25 de enero de 2023 en Algeciras.

El Ministerio Público sostiene que el procesado padecía un trastorno mental, pero que «no anulaba completamente sus facultades», ya que actuó con «ánimo de matar» y motivación religiosa.

Durante el trámite de informes en la Audiencia Nacional, el fiscal ha defendido su acusación contra Kanjaa por asesinato terrorista, asesinato terrorista en grado de tentativa y lesiones terroristas por el ataque con machete que causó la muerte del sacristán Diego Valencia y varios heridos en dos templos de la ciudad.

«No se ha practicado una prueba que, con claridad y rotundidad, nos diga que la enfermedad anulase total y absolutamente sus facultades intelectivas y volitivas», ha afirmado el fiscal ante el tribunal.

La acusación se apoya en la declaración del propio Kanjaa en la fase de instrucción, en la que reconoció que «quería matar», así como en los informes forenses y psiquiátricos practicados durante la causa. Según el Ministerio Público, Kanjaa eligió a sus víctimas porque las consideraba «incompatibles con su credo» y buscaba «aterrorizar a las personas».

Cuadro psicótico

Los informes médicos coinciden en que el acusado presenta un «cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica», con descompensación aguda, que afectó muy severamente a sus facultades, aunque —según la Fiscalía— «no las anuló por completo».

El fiscal ha destacado que no hubo una postura unánime entre los peritos sobre cómo afectaba el trastorno a la capacidad del acusado. Mientras que los expertos llamados por la defensa aseguraron que estaba completamente trastornado, los de la acusación apuntaron a un proceso de radicalización que explicaría su conducta más allá de la enfermedad mental.

Kanjaa se negó a declarar en la sesión, aunque el tribunal permitió la reproducción de la declaración que prestó en la fase de instrucción, pocos días después de los hechos, en la que admitió tanto el ataque como su intención de matar.

El juicio quedará visto para sentencia el próximo 21 de octubre, una vez la defensa presente su informe final.

Más temas:

Algeciras