Los estanqueros de La Línea sobre el acuerdo de Gibraltar: «Somos muy cautelosos con las decisiones que vaya a tomar Fabián Picardo»

España y Reino Unido cerraron este miércoles en Bruselas un acuerdo «histórico» sobre Gibraltar, que establece los fundamentos para redefinir la relación de la colonia británica con su entorno tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El principal objetivo de este pacto es mejorar el día a día de las miles de personas que atraviesan la frontera, ya que son muchos los españoles que trabajan en Gibraltar y viceversa. Se estima que unas 15.000 personas cruzan a diario la frontera para acudir a su puesto de trabajo. Además, se pretende fortalecer la economía local y asegurar una convivencia estable, aunque no se ha debatido sobre la soberanía del territorio.

Una de las consecuencias más positivas del acuerdo será la eliminación definitiva de 'La Verja', la valla física que separa Gibraltar de La Línea, y que fue construida por Gran Bretaña en 1908, por lo que a partir de ahora no se verán esas largas colas que se sucedían casi a diario para salir o entrar en el Peñón. El acuerdo estipula que las autoridades de Gibraltar continuarán gestionando el control dentro del territorio, mientras que España se encargará de la supervisión en el lado europeo, lo que incluye el puerto y el aeropuerto.

Por otro lado, y quizás una de las medidas más importantes, se eliminarán los controles físicos en la frontera para evitar retrasos. Hasta ahora, cualquier español que entrase en Gibraltar podía sacar al día 200 cigarros y un máximo de 250 gramos de tabaco. En cuanto al alcohol se podía comprar un litro de cualquier bebida que supere el 22%, dos litros de bebidas con menos del 22% de alcohol con respecto a su volumen, cuatro litros de vino y hasta dieciséis litros de cerveza. Históricamente, el precio del tabaco y el alcohol en Gibraltar ha sido bastante más barato que en España al tener impuestos más bajos. El bajo precio del tabaco y el alcohol en Gibraltar, comparado con España, ha incentivado durante años el contrabando en la zona.

Los estanqueros de La Línea, expectantes ante el acuerdo

La libre circulación de mercancías entre España y Gibraltar podría afectar al negocio de productos como tabaco y alcohol, ya que en la colonia británica los impuestos son más bajos, y por tanto, su precio es menor. No obstante, en el acuerdo alcanzado, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se habría comprometido a subir progresivamente los impuestos a estos productos para evitar una competencia desleal.

Los estanqueros de La Línea se muestran expectantes con el acuerdo. Salvador Vera, presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbres de Cádiz, señala que «somos muy cautelosos con el tema de las decisiones que vaya a tomar Fabián Picardo», porque «ya lo hemos visto en multitud de ocasiones». A pesar del compromiso del gobierno local para subir los impuestos en productos como el tabaco o el alcohol, los estanqueros «no nos lo creeremos hasta que no lo veamos».

«Nosotros siempre hemos pedido una equiparación de impuestos», defiende el presidente de los estanqueros de Cádiz. Esta subida de impuestos «sería positiva», ya que «no habría competencia desleal».

No obstante, son conscientes de que esta subida de impuesto será gradual. «Es lo que tememos, que si se elimina la aduana y no hay controles antes de que haya una regulación, habrá un periodo en el que vamos a sufrir mucho», afirma. Este acuerdo sí supondría un duro golpe al contrabando, que «al final lo que está creando es esa economía sumergida, ese nido de redes mafiosas, de organizaciones criminales, que al final ya no solamente se dedica al tabaco, sino que se dedica a otro tipo de negocios, que son peores para la sociedad, entonces que se elimine eso, la verdad que sería algo muy bueno».