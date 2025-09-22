Detenido con más de 20 arrestos anteriores por robar en varios taxis aparcados de Algeciras

Agentes de la Policía Nacional en Algeciras (Cádiz) han detenido a un varón, que acumula más de 20 arrestos anteriores, como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en varios taxis aparcados de la citada localidad gaditana.

Según ha informado la Policía en una nota, los hechos se iniciaron el pasado 16 de septiembre sobre las 22.00 horas de la noche, cuando un taxista estacionó su vehículo en la calle Guadix en Algeciras.

Al regresar una hora más tarde, comprobó que habían fracturado la ventanilla delantera derecha, forzado el interior del coche y sustraído un monedero con 50 euros en efectivo, además de causar daños en un datáfono.

Esa misma noche, en la calle José Espronceda, se registró un robo similar en otro taxi estacionado en el interior de un garaje. En este caso, el autor fracturó la ventanilla delantera izquierda y sustrajo diversa documentación.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron que el pasado miércoles sobre las 18.00 horas se localizase y detuviese al presunto autor.

En el momento del arresto, el sospechoso portaba un disco duro y un cable de ordenador que habían sido sustraídos previamente de un despacho de la Junta de Andalucía ubicado en la avenida Virgen del Carmen. Además, las pesquisas policiales vincularon al detenido con un nuevo delito de hurto por la sustracción de un patinete eléctrico en la avenida de Aguamarina.

La Policía Nacional ha asegurado que mantiene «una lucha constante» contra este tipo de ilícitos que afectan al desempeño laboral de los taxistas, ya que los daños ocasionados en los vehículos muchas veces los dejan inservibles para su trabajo.