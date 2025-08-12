Desmantelado un punto de telecoca en Algeciras

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al tráfico de drogas en la barriada de Las Colinas, en Algeciras, desmantelando un activo punto de venta de cocaína y deteniendo a dos personas implicadas en la modalidad de distribución conocida como «Telecoca». La operación, que culmina una investigación iniciada en mayo de 2025, ha permitido erradicar una fuente de preocupación para los vecinos y mejorar la seguridad en la zona.

La investigación, desarrollada por el Grupo UDYCO IV, se puso en marcha tras detectar a un individuo que operaba bajo el sistema «Telecoca», realizando entregas de droga a domicilio. Las primeras pesquisas revelaron que el sospechoso efectuaba intercambios de estupefacientes por dinero directamente desde su vehículo o recibía a compradores de confianza en las inmediaciones de su vivienda, lo que había generado malestar y hostilidad entre los vecinos.

Los agentes confirmaron que el domicilio del principal investigado funcionaba como punto de venta para clientes habituales. Durante la investigación se realizaron diversas incautaciones de droga a compradores, tanto en los lugares de entrega como en el domicilio, extremando las medidas para no alertar al investigado y evitando así que pudiera frustrar la operación.

La actuación culminó con la entrada y registro en el domicilio de los investigados, situado en la barriada de Las Colinas. En el registro se intervinieron 106,3 gramos de cocaína, 0,81 gramos de MDMA, varias balanzas de precisión, útiles para la preparación y pesaje de la droga, un fusil simulado de aire comprimido y 1.375 euros en billetes fraccionados.

Como resultado, fueron detenidos un hombre español de 34 años y una mujer española de 30 años, ambos con antecedentes por tráfico de drogas, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

Más temas:

Cocaína

Algeciras