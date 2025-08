Denuncian el estado de La Ballenera

«Es triste y lamentable el estado en el que se encuentra este rincón del Estrecho. ¿Y si nos ponemos de acuerdo?».

Un usuario de Instagram, vecino de Algeciras, ha denunciado a través de la red social el estado de La Ballenera. El problema no es otro que un problema de civismo.

«Si llevas encima una lata que pesa ¿Porqué no llevártela cuando te la has bebido y pesa menos? O, ¿Es que te pesa más? Increíble como funciona el inexistente cerebro de esta gente. Es tan sencillo como llevarla de vuelta y en cualquier contenedor que te encuentres en el camino echarla. No lo entenderé nunca», apunta otra usuaria.

La Ballenera

La Ballenera de Algeciras, ubicada en la ensenada de Getares, fue la primera factoría ballenera de España, fundada en 1921 por un armador noruego.

Durante sus años de operación, se cazaron y procesaron miles de ballenas, principalmente rorcuales comunes y cachalotes, hasta su cierre definitivo en 1963.