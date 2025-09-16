Conduce bajo los efectos de las drogas y choca intencionadamente contra otros vehículos en Algeciras

La Policía Local de Algeciras ha detenido a un individuo que conducía un turismo bajo los efectos de sustancias estupefacientes y colisionó de manera intencionada contra otros vehículos que circulaban por la zona del Cobre, en la citada localidad.

Los hechos se produjeron después de que la Sala del 092 recibiese una llamada de Policía Nacional en la que se solicitaba el apoyo de los agentes locales, al encontrarse un individuo conduciendo de manera temeraria por la carretera del Cobre y golpeando de manera intencionada a otros vehículos.

El Ayuntamiento ha señalado en una nota que la Jefatura de la Policía Local ya había recibido llamadas ciudadanas alertando de esa misma situación.

Tras tener conocimiento de que se trataba de un BMW X3 de color verde, se inició una búsqueda por las inmediaciones, siendo localizado en la calle Los Campesinos. Esto dio comienzo a una persecución para conseguir su detención, ya que el conductor del vehículo hacía caso omiso a las señales acústicas, luminosas y de alto dadas por los agentes.

Finalmente se consiguió bloquearle el paso, pero el conductor se negó a apagar el motor y bajar del coche, asiéndose fuertemente al volante, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes se detectó que el coche tenía caducada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y que había causado daños en dos vehículos que circulaban por la zona, necesitando la conductora de uno de ellos atención sanitaria en el Hospital Universitario Punta de Europa.

El detenido fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, aunque en el test de drogas dio positivo por consumo de THC y cocaína. El individuo se negó a que se le realizara la prueba evidencial a través de la toma de una muestra de su saliva, rompiendo el hisopo y escupiéndolo al suelo.

Por todo ello, se procedió a la detención de quien fue identificado como A.C.M., natural y vecino de Algeciras, de 43 años de edad, al que se le imputan delitos contra la seguridad vial, resistencia y desobediencia grave.

La Policía Local, además de retirar el vehículo con el servicio de grúa y trasladarlo al depósito municipal, le ha impuesto cuatro sanciones administrativas por negarse a ser sometido a la prueba de drogas, por conducir de forma temeraria, por hacerlo con la ITV caducada y por no facilitar los datos de su vehículos a otras personas implicadas en un accidente. Todo ello conlleva sanciones económicas por un importe conjunto de 1.780 euros.