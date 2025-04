«Cariño, me está mordiendo. Cariño, quítamelo...»: el agobiante momento de una visitante a la Guarida de los Monos de Gibraltar

Visitar la Guarida de los Monos en Gibraltar lleva su riesgo. No todo el mundo lo sabe. Y hay quien acude y pasa de la sonrisa al llanto en un abrir y cerrar de ojos.

Ha sido el caso de María, una visitante que acudió con su pareja. No acabó llorando, pero faltó poco. «La visita a la Guarida de los Monos en Gibraltar es, como poco, divertida. No digo para quién»: así ha titulado su experiencia en la red social TikTok, donde ha compartido el vídeo que no ha tardado en superar el millón de reproducciones.

«Baja ya, baja por favor», apunta María en los primeros compases. No tarda en ponerse nerviosa y requiere a gritos la ayuda de su pareja: «Cariño, quítamelo por fa... cariño, me está mordiendo... cariño, quítamelo, coño».

Reacciones para todos los gustos, algunas sin dar de lado al sentido del humor. «Vivo en La Línea y no he ido en la vida, ni se me ocurrirá ir vaya». «Y el cariño sólo graba»...

La Guarida de los Monos (Apes Den) define muy bien la zona donde podrá encontrar una infinidad de monos deambulando por todo alrededor y verlos en acción. La guarida se encuentra en la estación media del teleférico, en la subida hacia la cima de la Reserva Natural del Peñón.

Los monos de la guarida son conocidos por oportunistas y su gran curiosidad. La manada, que vive en este lugar, se denomina como el grupo de Queen´s Gate. En ocasiones, pueden aparentar ser mansos, permitiendo excepcionalmente el acercamiento de los turistas e incluso subiéndose a ellos.

En todo caso, se recomienda tomar precaución, independientemente de que puedan mostrar una actitud dócil, no por ello dejan de ser animales salvajes e impredecibles, pudiendo reaccionar, al sentirse molestos o asustados, con morder o arañar.

Son muy suspicaces y aprovecharan cualquier oportunidad para robar comida de sus bolsos e incluso de sus manos. Se recomienda, y visto lo visto tiene su lógica, tener especial cuidado con los niños.

Más temas:

Monos

Gibraltar

TikTok