Cae un clan en Algeciras que estafaba con boletos de lotería aparentemente premiados

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras han culminado una investigación que ha permitido la identificación y detención de tres personas responsables de un delito de estafa cometido mediante el conocido «modus operandi» del tocomocho.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una víctima de 84 años, que entregó 1.150 euros a cambio de un supuesto boleto de lotería premiado. Además, durante el engaño, los autores lograron sustraerle diversas joyas.

Este tipo de estafa, cuyas víctimas principales son personas de avanzada edad, consiste en que los autores abordan a la víctima en la vía pública y le muestran un boleto de lotería aparentemente premiado. Alegando que no pueden cobrarlo, ofrecen a la víctima cambiarlo por una cantidad de dinero inferior al premio.

La acción delictiva se perpetra en grupo, con un claro reparto de funciones: uno de los estafadores ofrece el boleto, otro se presenta como una persona «desinteresada» que pretende ayudar, y un tercero actúa como conductor del vehículo en el que trasladan a la víctima hasta diferentes sucursales bancarias. Durante estos trayectos, aprovechan para sustraer joyas u otras cantidades de dinero que lleve consigo la persona engañada.

Las pesquisas practicadas por el Grupo de Investigación Tecnológica de Algeciras permitieron identificar a los tres autores, pertenecientes a un clan itinerante con más de 40 años de actividad en España y especializado en estafas a personas mayores.

Los sospechosos fueron localizados y detenidos en Madrid por la Policía Nacional pocos días después de los hechos. Este mismo clan, que acostumbra a desplazarse por distintas localidades del país, especialmente en los meses de verano, ya había sido detectado en Algeciras en mayo de 2025, donde fueron igualmente identificados y arrestados por hechos similares.