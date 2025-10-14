Cae en La Línea un clan familiar que regentaba varias tiendas con las que blanqueaba el dinero del narcotráfico

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el marco de la operación 'Pana' han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción (Cádiz) en el curso de una investigación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de La Línea, se ha centrado en un núcleo familiar que regentaba varios establecimientos comerciales en la localidad y que habría utilizado estos negocios para blanquear los beneficios obtenidos de actividades ilícitas.

Las pesquisas se iniciaron en el año 2020 tras la operación 'River', en la que se desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, responsable de un alijo de hachís en el que resultó gravemente herido un inspector de la Policía en Algeciras. Una vez finalizada aquella operación, los investigadores detectaron un patrimonio elevado e injustificado en uno de los detenidos, lo que dio origen a la presente investigación.

Desde entonces, los agentes de la UDEF de La Línea iniciaron un exhaustivo rastreo patrimonial del principal investigado, comprobando que en los últimos cuatro años había adquirido un patrimonio inmobiliario superior al millón de euros, además de poseer vehículos de alta gama y una embarcación náutica.

Con el propósito de dar apariencia de legalidad a estos bienes, la pareja del principal investigado figuraba como titular de varios comercios de barrio en La Línea de la Concepción. Sin embargo, el análisis fiscal y financiero realizado por los funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera determinó que los movimientos económicos y patrimoniales no se correspondían con la actividad declarada, careciendo de justificación lícita.

La fase de explotación de la operación se desarrolló el 1 de octubre, con la participación de agentes de la UDEF de La Línea y del SVA de Algeciras, apoyados por unidades especializadas como Guías Caninos de la Policía Nacional y Medusa del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Se realizaron siete entradas y registros en distintos inmuebles de la ciudad, entre ellos un domicilio, una nave y varios locales, contando con el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana para los accesos y aseguramientos.

En el transcurso de los registros se intervinieron cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en el mercado por un importe superior a 75.000 euros. Asimismo, se procedió al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y 13 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

La operación continúa abierta y forma parte del compromiso permanente de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar.