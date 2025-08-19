Algeciras y Tarifa superan por primera vez los 3,2 millones de pasajeros en los primeros siete meses Solo los datos de la actual Operación Paso del Estrecho (OPE) arrojan desde el 15 de junio un crecimiento del 6,7% en pasajeros y del 4,8% en vehículos

Los tráficos del Estrecho desde los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa apuntan a «récord» este 2025, después de que se haya superado por primera vez hasta julio los 3,2 millones de pasajeros y más de 700.000 vehículos embarcados, unas cifras por encima de los registros precovid de 2019.

En ese periodo han embarcado cada día con destino a la otra orilla una media de 20.000 personas y 4.500 coches diarios, con cinco días «especialmente intensos», como fueron el 13, 14, 20, 26 de julio y 1 de agosto, y con dos días «récord», el 2 y 3 de agosto, con el embarque de 10.400 y 11.110 vehículos, respectivamente.

A pesar de estas cifras, por segundo verano consecutivo no ha sido necesario activar la intercambiabilidad de billetes para agilizar el operativo y los clientes han podido navegar con sus navieras preferidas.

Entre los números de la ida de la OPE se ha destacado también la línea Tarifa-Tánger Ciudad, que ha sido la que más ha crecido del dispositivo con un 12%.

Resto de partidas

Como cada verano, la OPE se compatibiliza en el caso de Algeciras con el tráfico ro-ro, que en paralelo a pasajeros y coches canaliza la carga de importación y exportación entre Marruecos y la UE, y que suma entre enero y julio un total de 325.787 camiones, un 6,9% más, tras añadir 41.376 unidades --un 10,2% más-- en el último mes.

En cuanto al resto de partidas, el Tráfico Total ha acumulado 59 millones de toneladas, un descenso del 5%, de las que 16,4 corresponden a Graneles Líquidos, un 3,7% menos. Además, de las 190.493 toneladas de Graneles Sólidos, con un aumento del 79%, y 39 millones a Mercancía General, que ha sufrido una caída del 4,1%.

El Tráfico de Contenedores, tras un julio con 427.702 teus, un 6,6%, ha superado en el acumulado los 2,7 millones de teus -- un 2,9% menos--, donde siguen destacando los contenedores de importación/exportación llenos que suponen 271.336 de esos teus.

Por último, tras un buen mes de julio en los caladeros del Estrecho, la Pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa se acerca a las 700 toneladas, hasta un 6% más.

