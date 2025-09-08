El Campo de Gibraltar estrena una unidad pionera de salud mental infanto-juvenil en el Hospital de La Línea

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha inaugurado este lunes la nueva Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción una unidad que ha contado con una inversión de más de 40.000 euros en equipamiento y que cuenta con una inversión anual de más de 617.000 euros en personal.

Esta unidad permitirá a los jóvenes de la comarca con patologías graves ser tratados cerca de sus familias, evitando así los traslados a otras provincias, como ha indicado la Junta.

Rocío Hernández ha destacado la importancia de esta unidad para la comarca, que presenta un perfil demográfico más joven que la media andaluza, ya que en el Campo de Gibraltar la concentración de población infanto-juvenil «es superior a la media», lo que «nos obliga a dar una respuesta a una necesidad que estaba ahí», ha afirmado.

Así, ha asegurado que «los niños y los jóvenes merecen recibir la atención que necesitan, aquí, en su propia tierra, cerca de sus familias y en un entorno adecuado«.

La nueva unidad, que funcionará bajo el paraguas de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) existente, dispondrá de cuatro camas y ofrecerá una atención especializada, integral y de calidad a pacientes con trastornos graves y situaciones de riesgo como la conducta suicida, trastornos de la conducta alimentaria, psicosis o trastornos del espectro autista. Se trata de una unidad de estancia breve dirigida a atender a menores en situación de crisis.

Entre los beneficios que la unidad aportará, Hernández ha destacado que los pacientes serán tratados por equipos multidisciplinares especializados en psicopatología infanto-juvenil en espacios físicos adaptados a sus necesidades, con áreas de juego, estudio y actividades grupales, separados de los pacientes adultos.

Además, se implementarán programas terapéuticos específicos por grupos de edad y se garantizará la continuidad asistencial con los recursos ambulatorios existentes.

Del mismo modo, según ha explicado la consejera, «se mantendrán los vínculos familiares y sociales durante el ingreso, un factor crucial para su recuperación».

Durante el acto, la consejera también ha celebrado el primer aniversario del Hospital de La Línea como centro universitario. Según ha destacado, esta designación ha supuesto «una mayor transferencia de conocimientos y recursos« entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, »potenciando la investigación en el centro«.

La consejera ha puesto en valor «el gran trabajo» realizado en el hospital, donde se han logrado ocho publicaciones indexadas en 2024 y cinco en lo que va de 2025. Además, ha mencionado los proyectos de investigación con financiación, como el de Atención al paciente en los últimos días o dos sobre el tratamiento de la diabetes.

Al acto han acudido también la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el alcalde de La Línea, José Juan Franco, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, entre otras autoridades.