La campaña de 'Cádiz vale más' será después de Navidad

La campaña Cádiz Vale Más, que tradicionalmente se activaba de cara a la Navidad, será tras las fiestas en esta nueva edición. Así lo han acordado la Diputación de Cádiz –en calidad de entidad promotora y financiadora de esta iniciativa- y las Cámaras de Comercio de la provincia. La razón es que desde la hostelería y el comercio han valorado que la campaña podría sostener la demanda en una época en la que el consumo se ralentiza.

Los detalles de esta nueva edición se presentarán en enero con la idea de activar la campaña en febrero. El presupuesto será de 896.751 euros.

Cádiz Vale Más

Cádiz Vale Más bonifica el 50 por ciento de los productos o servicios adquiridos, en tramos de 20 en 20 euros; de hecho su lema responde al reclamo 'gasta 20 y paga 10'. Cada persona registrada podrá obtener 5 vales de 10 euros, con un plazo de caducidad. Los bonos no utilizados vuelven a emitirse en la plataforma hasta agotar el presupuesto disponible.

Diputación sostiene el Cádiz Vale Más en coordinación con las Cámaras de Comercio de la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco. La Cámara de Comercio de Cádiz asume la asistencia técnica de la campaña y la administración de la plataforma www.cadizvalemas.com.