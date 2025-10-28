Vuelven los bonos de descuento 'Cádiz Vale Más'

Economía

Vuelven los bonos de 'Cádiz Vale Más'. Este martes, el pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado una subvención nominativa a la Cámara de Comercio de Cádiz, para la puesta en marcha de una nueva edición de estos vales destinados a la hostelería y al comercio. En concreto, se ha aprobado un complemento para la gestión técnica de estos tickets.

Cabe recordar que mediante unos bonos de descuento que los gaditanos ciudadanos pueden descargar en la web cadizvalemás.com, se obtienen descuentos de 10 euros que pueden utilizarse en diferentes establecimientos como tiendas, bares o restaurantes en los distintos municipios gaditanos hasta siete días después de su emisión.

Años atrás, cada persona podía hacerse con cinco de estos vales, que pueden utilizarse de forma acumulativa a la hora de pagar hasta un máximo de un 50% de la cuantía total a abonar. Es decir, por cada 20 euros de compra o consumición, se pagan 10. Por lo tanto, en una compra de 80 euros, la persona pagaba solo 40 euros.

En 2023, las ventas derivadas de esta campaña superaron los seis millones de euros para el comercio.

