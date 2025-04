Bruno García: «Si a Zona Franca le parecen mal esos tiempos para el nuevo hospital, ¿por qué les parecen aceptables para Navalips?»

«Lo que hay ahí es un solar. Un solar que lleva mucho tiempo ya. Y ha llegado el tiempo de hacerlo real. Yo eso lo veo más como una evasiva que como otra cosa. He visto pasar al PSOE durante muchos años y anunciar muchas cosas sobre el hospital. Y la verdad es que ha llegado el momento de hacerlo. Y nosotros creemos que la propuesta que tenemos es una fórmula que es real y viable». Con estas palabras el alcalde de Cádiz, Bruno García, argumenta su propuesta a Zona Franca de ofrecer la parcela del colegio Adolfo de Castro para construir viviendas a cambio del terreno de CASA para que la Junta de Andalucía construya el nuevo hospital de la ciudad.

La polémica sobre el futuro centro sanitario no cesa tras más de una semana de propuestas y críticas entre las tres instituciones implicadas en este proyecto. «Llevamos año y medio hablando con ellos y ojalá podamos seguir hablando porque es lo que queremos hacer para poder conseguir el suelo pagándolo -insiste- y que se haga el hospital».

El alcalde gaditano arremete contra el delegado de Zona Franca, Fran González, y asegura que «la polémica sobre lo que hemos planteado nosotros y que por lo visto no es fiable, lo he sabido por la prensa, en vez de hablar directamente con nosotros».

Los tiempos para el plan Navalips

De hecho, uno de los argumentos que ha dado estos días el Consorcio gaditano para explicar el motivo por el que no se cede es por el tiempo que supondría el cambio del uso del suelo de Adolfo de Castro para construir el nuevo hospital. Una explicación que he llevado a sacar el plan Navalips, la futura y ambiciosa promoción de viviendas.

«Si la Zona Franca dice que le parece mal que se aplique en esos tiempos ¿por qué le parece bien en Navalips? Es decir, son tiempos buenos para el mismo sujeto. No entiendo que si Navalips no tiene una crítica de tiempo, lo tiene que tener hospital. ¿Por qué no es buena esta fórmula? Si es la misma. ¿Por qué les parece aceptable para una cosa y no para la otra? Es el mismo proceso urbanístico», se cuestiona el alcalde de Cádiz.

El teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, aborda los tiempos en la operación Navalips y explica que «ninguna operación urbanística tiene una fecha garantizada, trabajamos con la máxima agilidad posible en Navalips y trabajaríamos con la máxima agilidad posible en el caso del cambio del uso de suelo de Adolfo de Castro».

«En el cambio del uso de la parcela que hemos ofrecido sólo estamos implicadas las administraciones que allí participamos, en Navalips, por lo que se puede hacer con una agilidad superior a Navalips, para nada se agotará tanto el tiempo en el cambio de uso del Adolfo de Castro«, subraya Cossi.

Bruno García finaliza, con tono indignado: «Al final, tiene que ver con lo de siempre, un cinismo del Partido Socialista en la ciudad de Cádiz de gran dimensión. Nosotros no vamos a bloquear en absoluto ningún proyecto. Como tampoco hemos hecho con el impulso a la economía azul. Esta actitud que vemos no es constructiva para la ciudad».