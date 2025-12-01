La Zona Franca de Cádiz invierte 2,2 millones en una nueva herramienta de impulso empresarial

La Zona Franca de Cádiz ha presentado Blue Core 360º, un programa integral y a medida que busca impulsar la competitividad del ecosistema emprendedor ligado a la Economía Azul, que ofrece servicios ajustados a las necesidades concretas de cada compañía y que ya tenido un impacto directo en 65 empresas. Se trata de tres servicios que cubrirá las necesidades de las empresas en fase embrionaria, de las startups y también de aquellas entidades más consolidadas y que «quieran crecer».

Este nuevo programa cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros. Cabe recordar que Blue Core está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2021-2027.

«Son programas complementarios entre sí. Buscamos la consolidación de muchas de las iniciativas de las startup. Aprendemos con esta cartera de servicios a como ayudar a las empresas que están en el Consorcio. No solo damos instalaciones, es un servicio que se podría cuantificar, pero queremos que las empresas nos vean como una institución accesible, no solo para acompañarla en su crecimiento, sino para ayudarla en todos los servicios que quieran dar», ha afirmado el delegado de la Zona Franca en Cádiz, Fran González.

El responsable del Consorcio ha incidido en que «los buenos resultados obtenidos con la incubadora Incubazul han hecho que este nuevo proyecto impulse el tejido empresarial vinculado a la Economía Azul con esta ambiciosa plataforma de servicios que ponemos a disposición de las iniciativas empresariales, de los proyectos, que están germinando en el ecosistema de la Economía Azul».

Tres aceleradoras

La primera de estas nuevas herramientas es Blue Accelerator (acelerador de negocio), con una duración de cuatro meses y que ofrece mentorías de negocio, mentorías de alto valor añadido, desarrollo tecnológico y del producto mínimo viable, capacitación personalizada, acceso a financiación y networking con con expertos.

Blue Exterior (acelerador de internacionalización) ayudará a las empresas a expandirse mediante un desarrollo del plan de internacionalización, mentorías en mercados estratégicos, asesoramiento en internacionalización, análisis de mercados objetivos, acceso a financiación, networking internacional y asesoramiento en ferias internacionales. Esta herramienta ayudará a las empresas a estudiar bien el mercado, con ayudas para la asistencia a las ferias de emprendimiento para abordarlo desde el prisma de la importancia del producto, preparar una comunicación específica para cada proyecto, asesoramiento de comunicación en función del área que se quiera trabajar, ya que «no es lo mismo acudir a Asia Oriental que al norte de África».

A su vez, Blue Financiación (acelerador de financiación) «es un programa muy específico para una necesidad muy específica», ha señalado José Baqueiro, consultor en EOSA, empresa consultora encargada de la dinamización del proyecto Blue Core. Tendrá una duración de dos meses y su finalidad es la generación de la estructura de negocio de la empresa. Ofrece la herramienta un desarrollo en la estrategia de financiación bancaria, mentorías de inversión y financiación, capacitación financiera, asesoramiento personalizado, acceso a capital público y privado y actividades de networking con agentes de financiación e inversión. «Muchas veces a las empresas les da pavor acercarse a las entidades financieras y queremos favorecer que lo hagan».

Por último, Blue Core 360º, «el más disruptivo de todos» y que «transforma la forma de ofrecer a las empresas un paquete de servicios real», ayuda a startups con cinco o seis años de vida, pero también a empresas nacientes y aquellas que están más asentadas. Engloba las tres anteriores. Esta herramienta ayuda a estudiar las necesidades inmediatas de una empresa. Algunos de los servicios que se ofertan son la innovación y transformación digital, financiación y apoyos públicos, internacionalización, comunicación, marketing y ventas, asesoría jurídica y corporativa, sostenibilidad y comercialización y negocio. «Con esta herramienta damos un paquete de servicios real, si una empresa tiene que mejorar su comunicación se le va a dar ese servicio, si quiere transformar su página web se le ayuda a hacerlo, también podemos ayudarla a presentarse a una línea de financiación».

«Se hace un diagnóstico con la empresa, valoramos lo que necesita y si no se alcanza el resultado se modifica una y otra vez hasta que funcione», ha señalado Baqueiro. La Zona Franca de Cádiz pondrá en marcha tres convocatorias anuales, una por cada aceleradora —dos veces al año— con un máximo de 15 proyectos por edición, lo que permitirá impulsar hasta 45 iniciativas cada año. Paralelamente, los servicios personalizados del programa permanecerán disponibles durante todo el año, garantizando que ningún proyecto quede sin atender fuera del periodo de convocatoria.

Una decena de empresas «más consolidadas»

Según ha detallado el delegado de la Zona Franca, hasta 65 empresas se han visto beneficiadas de estas herramientas de Blue Core 360º desde su puesta en macha. La realidad de las empresas instaladas es diversa. «Tenemos empresas que están en una fase de nacimiento y que vienen solo con una idea, hay startups con seis y siete años de vida que tienen un producto y que tienen contratada a alguna persona externa, y hay unas ocho, diez o doce empresas que son algo más, son empresas más consolidadas».

Dos nuevos edificios

El pasado mes de octubre, el Consorcio anunció la construcción de dos nuevos edificios que se van a construir dentro de su proyecto ZF Blue Core. Uno de los viveros irá ubicado junto al edificio Zona Base Incubazul en el polígono exterior y el otro junto al Europa en el recinto fiscal.

Los edificios, que sumarán una superficie total útil de cerca de 9.000 metros cuadrados, tendrán una moderna edificación y diseño, que permitan la modulación de los espacios dependiendo de las necesidades que expresen las empresas.

El edificio que irá ubicado en el recinto exterior de la Zona Franca tendrá una superficie útil de 4.015,87 m2 y un presupuesto de licitación de 3,4 millones de euros, estará compuesta por dos plantas para oficinas y naves, un ático para celebraciones y eventos y un sótano dedicado a aparcamiento. Todo el conjunto contará con una gran terraza de uso común y para el fomento de la convivencia y el networking.

A su vez, la segunda infraestructura, ubicada en el interior recinto fiscal, en concreto en una parcela frente al edificio Europa tiene prevista una superficie útil total de 4.268,12 m2 y un presupuesto de 2,6 millones de euros.