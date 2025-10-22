'ZF Blue Core', un proyecto clave para impulsar la economía azul que colocará la primera piedra en 2026

La Zona Franca de Cádiz ha presentado este miércoles los dos eficiios que conformarán el proyecto ZF Blue Core, vivero de empresas 4.0. Una ambiciosa iniciativa con la que el Consorcio gaditano refuerza su papel como motor de la economía azul en la provincia y en el conjunto del sur de España.

La presentación, celebrada en el recién inaugurado edificio Zona Base Incubazul, construido con contenedores marítimos reciclados, ha estado presidida por el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, acompañado por los arquitectos Jaime Torres Cano y Javier Muñoz Godito, autores de los dos proyectos arquitectónicos.

El delegado ha adelantado que la primera piedra de los edificios se colocará en el tercer trimestre de 2026 y ha destacado que ambos proyectos suponen «un paso más en la consolidación de Cádiz como referente nacional en sostenibilidad, innovación y economía azul». Según González, con estas nuevas infraestructuras la Zona Franca «pone a disposición del ecosistema azul casi 9.000 metros cuadrados de superficie útil dedicados a la innovación, la investigación y el crecimiento empresarial», subrayando que se trata de construcciones «de gran impacto visual por su modernidad y su apuesta por la economía circular y la eficiencia energética».

El proyecto ZF Blue Core cuenta con una inversión global de 10,3 millones de euros, cofinanciados en un 85% por Fondos Europeos FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio. Los dos edificios se ubicarán en puntos estratégicos del recinto de la Zona Franca: uno junto al complejo Zona Base Incubazul, en el polígono exterior, y otro frente al edificio Europa, dentro del recinto fiscal. De esta manera, ambas construcciones complementarán el papel de la incubadora Incubazul como núcleo impulsor del ecosistema de empresas vinculadas a la economía azul.

Cádiz, Líder Azul

El arquitecto gaditano Jaime Torres, del estudio Uncuarto Arquitectura, es el autor del edificio que se levantará junto a Zona Base Incubazul. Con una superficie útil de 4.015 metros cuadrados y un presupuesto de licitación de 3,4 millones de euros, el diseño plantea una edificación moderna y luminosa que se organiza en torno a un gran patio central.

Asimismo, el inmueble contará con dos plantas destinadas a oficinas y naves, una planta ático para celebraciones y encuentros empresariales, y un sótano para aparcamiento, con plazas dotadas de puntos de recarga eléctrica.

Torres ha manifestado que el objetivo del diseño ha sido «crear un espacio versátil, sostenible y tecnológicamente avanzado, donde las empresas puedan crecer, colaborar y generar sinergias». Añadió que la arquitectura del edificio «favorece la convivencia gracias a una gran terraza común y a zonas abiertas pensadas para el intercambio de ideas».

El proyecto apuesta decididamente por la sostenibilidad. Además, se incorporará un sistema de energía fotovoltaica, amplias fachadas acristaladas, un lucernario que inunda los espacios de luz natural y tres pérgolas en la cubierta que crean áreas sombreadas al aire libre. «Hemos querido que el edificio sea un reflejo de la filosofía de la economía azul: eficiente, respetuoso con el entorno y pensado para el trabajo colaborativo», ha señalado el arquitecto.

Espacios Innovadores

El segundo de los edificios ha sido diseñado por Alejandro Infantes y Javier Muñoz Godino, del estudio Veintidós, y se construirá en el interior del recinto fiscal, frente al edificio Europa. Con una superficie de 4.268 metros cuadrados y un presupuesto de licitación de 2,6 millones de euros, este inmueble estará compuesto por trece naves de diferentes tamaños conectadas entre sí por una galería superior y organizadas en torno a un patio bioclimático que optimiza la luz, la humedad y la temperatura.

El arquitecto Muñoz ha aseverado que «el diseño busca la máxima flexibilidad y funcionalidad, permitiendo que las empresas adapten los espacios a sus necesidades y trabajen en un entorno que favorezca la colaboración».

Una de las naves, denominada Nave Zero, actuará como acceso principal y punto de encuentro, con zonas de descanso y un núcleo de comunicación que conecta con la galería superior. Este espacio servirá además como zona común para la celebración de reuniones, exposiciones y eventos, convirtiéndose en un eje de relación entre las empresas instaladas. «El patio central y la galería son los verdaderos corazones del edificio, porque fomentan la interacción entre los equipos y generan vida dentro del conjunto», ha añadido Muñoz.

Apuesta por la innovación

Fran González se ha mostrado especialmente satisfecho con el avance del proyecto y con el papel que desempeñará en el crecimiento económico de la provincia. «Estos nuevos edificios, junto a nuestro recién estrenado espacio de contenedores reciclados, van a situar a Cádiz en la vanguardia de la sostenibilidad y de la innovación aplicada a la economía azul», ha afirmado.

El delegado de Zona Franca ha agradecido «el respaldo de Europa a través de los Fondos FEDER» pues «confirma el trabajo que estamos desarrollando desde la Zona Franca como dinamizador del territorio y como impulsor de proyectos que combinan desarrollo económico, tecnología y sostenibilidad».

El proyecto ZF Blue Core – Vivero de Empresas 4.0 está concebido como una prolongación natural de Incubazul, la incubadora de Economía Azul impulsada por la Zona Franca. Su objetivo es ofrecer un espacio intermedio de consolidación para las startups y empresas innovadoras que han completado su fase de incubación, proporcionando infraestructuras y servicios que les permitan madurar, digitalizarse y crecer antes de integrarse plenamente en el mercado. Los viveros 4.0 ofrecerán equipamiento tecnológico avanzado, mentorización especializada y formación en materias relacionadas con la economía azul y la transformación digital.

En la actualidad, en el recinto fiscal de la Zona Franca operan 113 empresas, de las cuales 80 están vinculadas a la Economía Azul y 24 desarrollan proyectos directamente relacionados con la innovación y la tecnología. Con ZF Blue Core, el Consorcio gaditano refuerza su compromiso con este sector estratégico y consolida su apuesta por un modelo de desarrollo económico basado en la sostenibilidad, la digitalización y la creación de empleo cualificado.