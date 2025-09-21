cádiz romana
La vida de los romanos... en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz
El evento Cádiz Romana ofrece este domingo la tercera de sus jornadas
Programación de Cádiz Romana para este domingo
El evento Cádiz Romana, que se inició el pasado viernes en la capital gaditana tras dejar en el camino meses y meses de trabajo, está ofreciendo este domingo, en su tercera jornada, un amplio abanico de actos y actividades.
De 11:00 a 13:00 horas ha tenido lugar en el Baluarte de la Candelaria una recreación histórica de la vida en el campamento romano 'Castra y Cannaba'.
Muchos gaditanos y visitantes han seguido de cerca uno de los muchos espectáculos que están ofreciendo los romanos en Cádiz.