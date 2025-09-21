Programación de Cádiz Romana para este domingo

La teniente de alcalde delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, acompañada de la presidenta de Procasa y concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, y el arqueólogo de la empresa municipal de la vivienda, Francisco Blanco, inauguran este domingo, 21 de septiembre, a las 13 horas, en el castillo de Santa Catalina, la exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades'.

Este domingo a las 18 horas también se inaugurará la exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustulum' en el centro cultural de la calle Ancha, 16.

Agenda de actos para este domingo 21 de septiembre

La agenda de actos para este domingo 21 de septiembre, con ofertas para todos los públicos, es la siguiente:

-Proyección de audiovisual: «El imperio romano en Cádiz» (familiar e infantil) y posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir

Hora: 11:00 h.

Teatro del Títere La Tía Norica.

-Proyección de audiovisual: «Cádiz, hace 2000 años»

Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos)

Teatro del Títere La Tía Norica.

Todos los públicos.

-Recreación artística con técnica de maquillaje corporal: «Lienzos humanos romanos»

Realizado por Pilar Arjona Ledesma de la «Escuela de Maquillaje Piarlé»

Horario: de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 h.

Calle Ancha.

Explicación lienzos: 17:00-18:00 horas (desde calle

Ancha-San Antonio)

-Proyección documental, festival Alcances: «Ingeniería Romana, Las ciudades»

Hora: 12:00 h. (Duración: 107 minutos)

Teatro del Títere La Tía Norica.

-Animación teatralizada itinerante «Conociendo Gades»

Hora: 12:00 h.

Inicio: Plaza de San Antonio.

-Recreación histórica vida en el campamento romano: «Castra y Cannaba»

Horario: de 11:00 a 13:00 h.

Baluarte de la Candelaria.

-Escenificación de recreación histórica: «Castra Romana, maniobras Militares» Horario: de 12:30 a 13:00 h.

Campamento romano, Baluarte de la Candelaria.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

-Escenificación de recreación histórica: «Ars fucatrix. La ornatrix y los modelos de belleza en el mundo clásico»

Hora: 17:30 h.

Patio Castillo de Santa Catalina.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

-«Recuperando el crustulum, un pan exclusivo de Gades durante la época del imperio romano en Cádiz»

Proceso de investigación científica de panadería romana y reconstrucción. Pan exclusivo reconstruido a partir de la pieza arqueológica hallada en la Casa del Obispo (Cádiz). Ponente: Manuel León Béjar, Arqueogastronomía-Grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos UCA.

Hora: 18:30 h.

Calle Ancha 16.

-Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica

Itinerario: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina.

Hora: 19:45 h.

Las religiones mistéricas «Culto báquico»

Hora: 20:15 h.

Castillo de Santa Catalina.

-Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Producción y consumo de cerveza en la península ibérica «Divi Ceres»

Cata técnica de hidromiel y tres cervezas históricas: de levaduras neolíticas, egipcia antigua e hispanorromana. La degustación se acompañará de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustulum y panis quadratus.

Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos)

Castillo de Santa Catalina.

Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29 euros