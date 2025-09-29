Vecinos de Muñoz Arenillas claman por una mayor limpieza en la zona

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, y el secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, han mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Vecinos Muñoz Arenillas – Reina Victoria, Flor Muro, y otros miembros de su junta directiva, para escuchar de primera mano las necesidades y problemas del barrio.

Durante la reunión, los socialistas han podido comprobar que la falta de limpieza es, una vez más, una de las principales demandas ciudadanas. En concreto, el entorno de Muñoz Arenillas cuenta con varios hoteles y numerosos establecimientos de hostelería, lo que hace necesaria una mayor limpieza debido a la gran afluencia de población en la zona.

Torres ha advertido que la falta de limpieza es «el principal problema de la ciudad». «Ya no es un problema puntual, sino que se ha convertido en el síntoma de la desidia de un gobierno local que no está a la altura de las necesidades de Cádiz», ha incidido Torres.

Durante la visita, los representantes socialistas también recogieron las quejas vecinales sobre la falta de mantenimiento urbano, con aceras que necesitan arreglos urgentes, así como la solicitud de una revisión y poda del arbolado. Otro punto señalado por la asociación es la parada de autobús situada en la acera del Hospital Universitario Puerta del Mar, cuya estrechez supone un riesgo para los usuarios. Los vecinos solicitan una solución inmediata, bien sea ampliando la acera o trasladando la parada unos metros a una zona más segura y accesible.

Para finalizar, los vecinos también hicieron alusión a la necesidad de instalar toldos en los parques infantiles. A este respecto, Torres ha recordado que el PSOE llevaba esta propuesta en su programa electoral y que el PP se comprometió a llevarla a cabo durante la negociación de los presupuestos del 2024, «pero han pasado casi dos años desde entonces y nada se sabe de aquel compromiso, porque la única realidad es que sigue sin materializarse y continúan sin verse toldos en los parques infantiles».

«Bruno García vive de espaldas a la realidad de los barrios, mientras que el PSOE está y estará con los vecinos, escuchando y proponiendo soluciones», ha concluido el portavoz del PSOE.