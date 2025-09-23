Óscar Torres: «Cádiz está más sucia que nunca»

La limpieza y el transporte público, en concreto el autobús, son dos de los grandes quebraderos de cabeza de la ciudadanía gaditana y por supuesto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. El alcalde, Bruno García, ha reconocido en más de una ocasión que la situación de la ciudad no es buena, en cuanto a la limpieza se refiere. «Muy mejorable, no está como queremos que esté», ha dicho el regidor en más de una ocasión.

Momento delicado con un pliego de limpieza heredado y una empresa concesionaria que no da el paso adelante requerido ante la situación. Al respecto, el portavoz del PSOE en la capital, Óscar Torres, ha analizado este y otros temas en el micrófono de la Cadena COPE destacando que «vivimos en un callejón sin salida en cuanto a la limpieza se refiere. El estado de la ciudad al completo es lamentable, más sucia que nunca. No quiero crear alarmismo pero sí llamar la atención de lo que es el principal problema de la ciudadanía. Los gaditanos siempre plantean dos problemas, la vivienda y la limpieza. No hay visos de solución en limpieza», reconoce.

Torres hace un repaso a lo que han sido los últimos años en Cádiz con diferentes gobiernos en San Juan de Dios. «En la época de Teófila Martínez hubo momentos de más o menos suciedad, en la última legislatura mejoró bastante, y en los ocho años previos a Bruno García también hubo sombras en este aspecto pero la situación de ahora nunca me la había encontrado».

Óscar Torres, en COPE L.V.

Respecto a los transportes urbanos y el servicio de autobuses, Torres recuerda que «venimos de un verano terrible con huelga incluida en varios meses. Estamos pendientes de que salga un pliego que tendría que haber salido hace dos años según la promesa de Bruno García. Independientemente de cuando salga el pliego tenemos una situación de emergencia en la flota. No podemos esperar al pliego porque se tardará un par de años. Hay que poner medidas de urgencia alquilando autobuses y buscar procedimientos legales«.

En referencia a este y otros proyectos, el portavoz del PSOE destaca que «lo importante es que se haga el hospital y todo lo que queda pendiente. Hay que mirar al futuro y hacía delante, olvidar los últimos 20 años en los que todos han tenido parte de responsabilidad».

No olvida el líder de los socialistas gaditanos que existen muchos proyectos pendientes en la ciudad, algunos de ellos dependientes de varias administraciones. «Me duele el agravio comparativo de la Junta de Andalucía con Cádiz. Aquí quieren el suelo gratis para el hospital y la Ciudad de la Justicia, en otras ciudades no pasa así«. En este sentido Torres apunta que »nosotros exigimos a todas las administraciones por igual sean del color político que sean«.