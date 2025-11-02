Sucesos

Unos vándalos destrozan la exposición «40 años del FIT de Cádiz» en la Plaza de España

El alcalde de Cádiz, Bruno García, publica un vídeo en redes sociales donde muestra como han partido y tirado la estructura

«40 años del FIT de Cádiz»: la exposición que recorre la memoria del festival en la Plaza de España

Aspecto que muestra la exposición
Jesús Mejías

Cádiz

Unos vándalos han destrozado y tirado parte de la estructura que forma parte de la exposición «40 años del FIT de Cádiz» en la Plaza de España. Ha sido el propio alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha publicado un vídeo en redes sociales donde muestra como ha amanecido la muestra, que se encontraba al aire libre.

«La verdad es que este vídeo no me gustaría hacerlo, pero de alguna manera puede ser útil», comienza diciendo el regidor. «Me he encontrado que unos vándalos han destrozado en parte» la exposición de los años 40 del Festival Iberoamericano de Teatro. «Los muy vándalos se han dedicado a tirar la estructura, con el riesgo que eso conlleva y con el peligro que supone que le caiga a alguien en la cabeza», ya que «pueden pasar cosa muy graves».

Además, «también se han dedicado a arrancar algunos de los carteles. Son los carteles de los 40 años del festival en Cádiz».

El alcalde ha señalado que «ahora lo vamos a arreglar». Y acaba con un mensajes para los responsables: «Decirle al que lo ha hecho, que no ha tenido nada de gracia y que su gracieta lo haga en su casa porque esta es la casa de todos».

