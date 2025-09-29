Valoración «positiva» del Cádiz Romana: «Enarbolamos la bandera de la cultura»

Satisfacción plena en el Ayuntamiento de Cádiz con el programa de actos, eventos y actividades que ha tenido la segunda edición del 'Orgullosos de nuestra historia' con el enfoque al legado romano de Cádiz.

Han sido días muy intensos con multitud de conferencias, actividades y por supuesto espectáculos, sobre todo el inaugural del pasado viernes 19 y el de clausura de este sábado 27 que dejó un enorme sabor de boca en las Puertas de Tierra con música, luz, baile y color. Y todo con talento gaditano al cien por cien.

Bruno García, alcalde de Cádiz, hace un balance más que positivo de todo lo vivido. «Aunque estamos recopilando los datos de las visitas a todas las actividades que ha habido en el Cádiz Romana y que ofreceremos esta semana, el balance que podemos hacer no puede ser más positivo», explica.

Para el edil gaditano 'Cádiz Romana' ha logrado llegar a la gente, aspecto más que fundamental. «Se ha cumplido con creces la altísima participación ciudadana, uno de los principales objetivos que nos marcamos al poner en marcha el programa 'Orgullosos de nuestra historia', que ha sido coordinado de manera excelente por nuestra teniente de alcalde de Cultura, Maite González. Desde los espectáculos de apertura y clausura, las recreaciones históricas, las exposiciones, los desfiles, las conferencias… Todo se ha llenado y eso nos indica que los gaditanos y las gaditanas han hecho suya esta iniciativa municipal«.

«Cádiz Fenicia nos mostró que éramos capaces de tener una mirada al pasado con los ojos del presente y que nos sirviera de cara al futuro. Cádiz Romana ha venido a consolidar esa idea«, ha añadido García.

Todo con el reconocimiento a la enorme capacidad de los artistas gaditanos. «Es un programa hecho para los gaditanos pero también por ellos y ellas. En el mismo han participado cientos de gaditanos y gaditanas que han aportado su talento y su conocimiento para revivir con autenticidad este acontecimiento».

Recuperación de espacios públicos y culturales

Asimismo, no se puede olvidar que con este programa de actos se ha permitido recuperar lugares importantes de la ciudad, tal y como recuerda Bruno García. «Si la participación es uno de los objetivos, otro es la recuperación de espacios públicos. El año pasado abrimos por primera vez Entrecatedrales, un espacio que estaba cerrado desde que se inauguró hace mas de una década. «Este año hemos hecho lo propio con el yacimiento romano de la Casa del Obispo, uno de los más importantes que hay en España y cerrado desde 2014. Ese es uno de los grandes legados que deja el Cádiz romana«, ha explicado.

Bruno García no olvida que «hay algo que me enorgullece y es que todo esto lo hacemos enarbolando la bandera de la cultura, una cultura diversa y para todos que debe ser una de las señas de identidad de la ciudad», concluye.