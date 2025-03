UGT denuncia «la situación límite» que se está viviendo en el Ayuntamiento de Cádiz

La Sección Sindical UGT del Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado «la situación límite que se está viviendo y que ya se venía advirtiendo desde hace varios años». A través de un comunicado han denunciado la situación y han pedido que se solucione con la mayor rapidez posible.

«Desde hace unos días, la situación que se vive tanto en la Casa Consistorial, como en el resto de dependencias municipales es caótica, y más cuando esta situación afecta a los ciudadanos ya que resulta imposible atender los servicios que estos demandan. Muy curioso, cuando es el Ayuntamiento, la administración que debe prestar mayor atención a sus ciudadanos, debido a su cercanía hacía ellos, la llamada casa del pueblo», han explicado.

En cuanto a la situación de bloqueo en la Delegación de Personal y la Secretaría General, «debido a una disparidad de criterios e interpretaciones, que afecta tanto a la contratación de personal como a la incentivación de los pocos funcionarios que hacen el trabajo. El caso es que falta personal, mucho personal, ya que no se cubren vacantes y los procesos que están en marcha van muy lentos, demasiado lentos, quizás por esa misma falta de personal».

UGT ha asegurado que se lleva advirtiendo y que todo esto está generando al ciudadano malestar «por no haber personal suficiente, las gestiones, información y trámites se ralentizan, formando colas, generando tensiones, y por consiguiente, acabando en quejas y reclamaciones. Los usuarios se quejan de esperar largas colas, de no haber personal que les atienda e informe, ya que para una simple pregunta, tienen que esperar mucho tiempo, y cuando alguien les atiende, resulta que no es allí donde tienen que hacer la gestión; a esto se le suman departamentos que se mudan de edificio sin dar información al respecto, alumnos en prácticas resolviendo el trabajo de funcionarios, falta de información general, etc».

«Esta situación no es agradable, ni para el usuario, ni para los pocos funcionarios que, no solo soportan la carga de un departamento con falta de personal desdoblando su trabajo sin incentivar, sino que son ellos los que sufren las quejas, en muchas ocasiones nada agradables, de los usuarios. En algún departamento, los compañeros no pueden disfrutar ni siquiera de sus vacaciones, ejemplo claro sería el departamento de régimen interior, con 6 vacantes y 1 solo trabajador en activo. La falta de personal ha motivado ya el cierre de alguna instalación municipal, como pabellones deportivos , bibliotecas... también la falta esta ocasionando incumplimiento de pliegos, como es el caso de limpieza, en el cual se indica que los inspectores de medioambiente deben fiscalizar la actividad de la empresa, y ante la falta de inspectores este precepto no se está cumpliendo, lo cual consideramos de extrema gravedad», han puntualizado.

La sección sindical ha pedido al alcalde y a todo el equipo de gobierno que sean conscientes de todo esto. «El alcalde que se autoproclama como el más social, pero que actualmente tiene en el olvido a su valor humano más importante, su plantilla», han sentenciado.