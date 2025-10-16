Tosantos Cádiz 2025: programación y actividades

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, junto al presidente de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales (Asodemer), José Luis Paramio, han dado a conocer este jueves la programación de la Fiesta de Tosantos 2025, así como el cartel de esta edición, cuya fotografía es obra de David Revuelta. La celebración arrancará el próximo martes a partir de las 19 horas con el pregón de Luis Rivero en el Teatro del Títere La Tía Norica y vivirá su jornada grande en los mercados municipales el lunes 27 de octubre.

Durante esta jornada, habrá actividades lúdicas en torno a los mercados desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. En el Mercado Central, los visitantes podrán disfrutar de la banda de música 'Jambá Brass Band', además de la animación infantil, 'La Liga de la Justicia & Los Vengadores', que recorrerá los alrededores del mercado. En el Mercado Virgen del Rosario, en el mismo horario, también habrá animación musical a cargo de la banda 'La charanga de Cádiz', la animación infantil 'Aladino y las 1001 noches', así como la atracción infantil 'El tren de caramelos', que estará situada en el Parque Erytheia.

Como es habitual en los últimos años, habrá puestos temáticos en los dos mercados repartiendo bolsas con frutas a los más pequeños con el objetivo de fomentar una alimentación saludable.

La edil ha destacado el impulso del Ayuntamiento de Cádiz a una celebración «que no sería posible sin el cariño y la ilusión que le pone Asodemer y que ha permitido mantener viva esta tradición tan nuestra». En este sentido, ha señalado que una de las novedades de esta edición que pondrá en marcha el Consistorio gaditano en colaboración con Asodemer será la concesión de 150 euros a todos los detallistas que participen en el concurso de exornos de los puestos de los mercados y que no consigan uno de los premios. «De esta manera queremos fomentar la participación de los detallistas en esta festividad, ya que representa parte de la identidad de la ciudad», ha aseverado Gandullo, que también ha destacado el estreno de una nueva iluminación, que correrá a cargo por primera vez de la empresa Ximénez Iluminación.

José Luis Paramio, por su parte, ha agradecido el impulso municipal a esta fiesta de los mercados. Asimismo, ha asegurado que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para el concurso de exornos, que cerrará el próximo 22 de octubre.