Girando, dando vueltas. El tiovivo apura sus últimos días en Cádiz antes de marcharse a un nuevo destino en el que animará la Navidad. Y este destino, como no podía ser de otra manera, será Madrid.

La atracción sufrió unos retrasos en su puesta en funcionamiento en la plaza de la Catedral y aún le quedan muchas vueltas por dar antes de despedirse de la capital gaditana. Se irá con la música a otra parte, a Madrid, tras poner el punto final en Cádiz el martes 30 de septiembre. En la capital de España, según comentan sus responsables, se ubicará en el entorno del Palacio Real.

El horario de funcionamiento que se ha establecido en Cádiz es de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 00:00 horas.

El tiovivo es una atracción muy popular entre los más pequeños, pero también atrae a los adultos, que pueden disfrutar de un paseo en un ambiente festivo mientras los niños se divierten. La instalación del tiovivo en la Plaza de la Catedral forma parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz para dinamizar el comercio y ofrecer actividades de ocio en la zona.

La intención inicial para este verano de 2025 fue que estuviese abierto al público desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. Finalmente, hubo que esperar más de un mes para verlo girar sobre sí mismo.

El tiovivo se encuentra en uno de los laterales de la plaza, cerca de la calle Compañía, y su objetivo es atraer a familias y niños, así como fomentar el comercio local.