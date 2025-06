La temporada media de playas se prolonga en Cádiz hasta finales de septiembre en los servicios de socorrismo y salvamento

El teniente de alcalde delegado de Playas, del Área Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha anunciado que se prolongará la temporada media de playas hasta finales del próximo mes de septiembre en los servicios de socorrismo y salvamento de las playas de la ciudad.

José Carlos Teruel ha señalado que hasta ahora la temporada media de playas abarcaba dos periodos: del 16 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre, siendo temporada baja los periodos del 1 al 15 de junio y del 16 al 30 de septiembre.

«Aunque el próximo año 2026 la temporada baja desaparecerá y solo habrá pretemporada, temporada media (todo el mes de junio y todo el mes de setiembre) y temporada alta, este verano de 2025 ya tendremos solo temporada media del 1 al 30 de septiembre con el objetivo de ofrecer un servicio de socorrismo y salvamento más amplio a los usuarios de las playas», ha señalado el teniente de alcalde responsable de Playas.

Así, durante todo el mes de septiembre el horario del servicio será de 11 horas a 20 horas.

Por otro lado, ha asegurado que durante todo el año las playas contarán con un retén de socorrismo para ofrecer este servicio dado que las condiciones climatológicas hacen que haya usuarios en las playas gaditanas también en meses de otoño, invierno y primavera.

Respecto a las algas que llegan a las arenas procedentes del fondo del mar, José Carlos Teruel, ha apuntado que desde el Ayuntamiento de Cádiz se efectúa prácticamente a diario una recogida de estas algas. Esta labor debe hacerse en horas tempranas e incluso de madrugada ante la imposibilidad de acceder a las arenas con maquinaria pesada cuando hay usuarios en las playas. Una vez recogidas se recopilan en una zona de Cortadura hasta que estén secas y se trasladan a la planta de Miramundo para su tratamiento.

Teruel ha insistido en que «la llegada de algas a nuestras playas es un problema común que tenemos todos los ayuntamientos del litoral y ya estamos en conversaciones tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno central para hacer un frente común para afrontar esta situación que se da no solo en nuestra ciudad sino en toda la costa gaditana y de otras provincias como Málaga».

Adelante Izquierda Gaditana

Tras la celebración del Consejo de Administración de Cádiz 2000 en la mañana de este martes, el Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana critica que el teniente de alcalde de Playas, José Carlos Teruel, haya reconocido que la ampliación del servicio de salvamento y socorrismo, con un retén diario durante todo el año a partir de 2026, es sólo una intención, después de que el pasado domingo saliera en prensa asegurando la puesta en marcha de esta medida.

«Desde AIG lamentamos que el equipo de Gobierno de Bruno García se preocupe más por salir en prensa para dar un titular que por la ampliación en sí del servicio de socorrismo en la ciudad, ya que como ha quedado demostrado en el Consejo de Administración de Cádiz 2000 aún no hay nada planificado, sólo la intención de que un equipo completo permanezca todo el año en el módulo de la calle Ceuta, que debe ser antes reformado y ni siquiera hay proyecto», exponen desde la coalición de izquierdas del Ayuntamiento gaditano.

Para la formación, tanto el retén permanente como la ampliación del horario de salvamento y socorrismo durante la temporada baja de las playas gaditanas «ya debería ser una realidad», puesto que en septiembre de 2019 el propio José Carlos Teruel defendió una propuesta del grupo municipal popular en el Pleno reclamando la ampliación de los servicios de playa en la temporada baja, así como la articulación de los instrumentos necesarios para ubicar dos retenes de salvamentos permanentes en las playas de Santa María del Mar y Cortadura. «El señor Teruel va camino de su tercer verano como teniente de alcalde de Playas y es ahora cuando lanza el anuncio, vacío de contenido, de que quiere hacer lo que venía reclamando desde la oposición, tanto en sesiones plenarias como en las redes sociales. Pedía que se cumpliera ese acuerdo plenario de septiembre de 2019, ese mismo que él lleva dos años sin cumplir y que, a día de hoy, no sabe cómo ponerlo en marcha», critican.

Ante esta «falta de compromiso con la mejora de los servicios de playa tanto por parte del concejal como del alcalde, Bruno García», desde AIG manifiestan su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las playas de la ciudad «que se sienten engañados y engañadas ante las falsas promesas del PP, que no ha hecho nada en estos dos años por implantar lo que tanto reclamaban cuando estaban en la oposición».

Invasión de algas

Por otra parte, Adelante Izquierda Gaditana ha solicitado en el Consejo de Cádiz 2000 información sobre el plan de trabajo para la retirada de las algas de la playa de La Caleta, con la intención de conocer en qué horarios se actúa y cómo se procede, después de las denuncias realizadas a través de las redes sociales en las que se ve cómo maquinaria devuelve al mar las algas acumuladas en la orilla.

Y asimismo, ha lamentado que el edil de Playas se quede «de brazos cruzados» ante la invasión de algas en nuestra costa a las puertas del verano y en temporada media, ya que «se lava las manos con este asunto» puesto que afirma que la competencia en esta materia la tienen la Demarcación de Costas y la Junta de Andalucía. Al respecto, «hay que recordar al señor Teruel que es el PP quien gobierna en nuestra comunidad autónoma, por lo que al menos podría instar al Gobierno andaluz a que tome cartas en el asunto, dejando así de mirar hacia otro lado, como está haciendo en perjuicio, principalmente, de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad», apuntan desde la coalición.

PSOE

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Macías, por otra parte, ha criticado que, de nuevo, el equipo de gobierno haga «anuncios vacíos» sobre temas de especial relevancia, como es el caso del servicio de socorrismo de las playas de la capital gaditana.

En concreto, Macías ha explicado que durante el transcurso del consejo de administración de la sociedad municipal Cádiz 2000, encargada de la gestión de las playas de la ciudad, el concejal responsable, José Carlos Teruel, ha reconocido que «aún no están las cuentas hechas» sobre la ampliación del servicio de socorrismo para el próximo verano. «No se puede hacer un anuncio de cara a la galería como respuesta a unos graves incidentes en las playas de Cádiz en los últimos días y, 48 horas más tarde, resulta que no está nada garantizado», ha incidido el edil socialista.

«El alcalde y su equipo no pueden seguir gobernando a golpe de titular y anuncios, sin que haya nada detrás», ha lamentado José Macías, «y menos aún cuando estos anuncios vienen a raíz de problemas de seguridad en nuestras playas».

Macías ha pedido «más prudencia y más gestión». «La ampliación del horario del servicio de socorrismo en temporada baja y media es necesaria, de hecho así lo hemos solicitado desde el PSOE en varias ocasiones; lo que no es de recibo es que el concejal del PP defendiese esta misma postura cuando estaba en la oposición y a pesar de llevar ya tres veranos gobernando no haya hecho nada aún al respecto», ha aseverado el edil socialista, «solo ha sido capaz de hacer un anuncio para desviar el debate, pero hoy ha reconocido en el propio consejo de administración de Cádiz 2000 que aún no están las cuentas hechas. Lo menos que se espera de un cargo público es que sea prudente. Primero tendría que haber confirmado que Cádiz 2000 podrá asumir el coste de la ampliación de horario y luego anunciarlo», ha concluido Macías.