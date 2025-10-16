Cádiz teje comunidad con la fuerza de sus colectivos sociales

La Gala Cádiz Solidaria 2025, celebrada en el Espacio ECCO, volvió a demostrar que la fuerza del tejido social de la provincia es capaz de unir a administraciones, entidades privadas, asociaciones y voluntariado en torno a un mismo propósito: transformar vidas desde la colaboración. Decenas de asociaciones, voluntarios y colaboradores —los verdaderos protagonistas de la cita— llenaron el auditorio en una tarde que combinó emoción, reconocimiento y esperanza compartida. Como cada año, el encuentro, impulsado por La Voz de Cádiz y la Fundación «la Caixa», reafirmó su compromiso con quienes trabajan cada día en primera línea social.

El acto contó con la presencia institucional de Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz; Pablo Otero, teniente de alcalde coordinador de Desarrollo Social y responsable de Presidencia, Relaciones Institucionales, Asuntos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Cádiz; Óscar Torres, concejal del Ayuntamiento de Cádiz; Carmen Sánchez Barrera, delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz; e Inmaculada Olivero Corral, delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La directora de La Voz de Cádiz, María Almagro, abrió el acto con unas palabras que marcaron el tono de la jornada: «Porque precisamente aquí cobra todo su sentido el nombre de nuestra cabecera. La voz. Dar voz. Dar la mano a todas estas organizaciones y asociaciones y colectivos que con una entrega encomiable y desinteresada trabajan por los demás». Subrayó que «el periodismo debe estar donde se nos necesita» y destacó la colaboración de la Fundación «la Caixa» en un proyecto que «teje comunidad y da lugar a las voces de la solidaridad de Cádiz».

La delegada de Andalucía y Ceuta de la Fundación «la Caixa», Miriam Mateos Lozano, transmitió un mensaje cargado de reconocimiento a las entidades sociales: «Amigos y amigas de las entidades sociales de la provincia de Cádiz… estamos muy contentos de poder celebrar Cádiz Solidaria. Esta es una tarde para reconocer el trabajo que hacéis cada día. Un trabajo que no sólo transforma vidas, sino que inspira al resto de la sociedad». Mateos subrayó que las asociaciones y colectivos son «el motor de transformación en la sociedad» y que en cada visita que realiza «queda claro el impacto real que tienen sobre las personas, familias y comunidades que acompañan». «Vosotros tenéis nombre y rostro. Sin vuestro trabajo no sería posible transformar tantas vidas», añadió. Explicó además que el nuevo plan estratégico de la Fundación pone el foco en la pluralidad, la salud mental, la longevidad y la lucha contra la despoblación, reforzando el enfoque colaborativo con el tercer sector. «Tenemos claro que sin vosotros no hay nada. No hay tanta profesionalización, no hay tanta humanidad, no hay tanta excelencia. Queremos seguir a vuestro lado, apoyando, escuchando y caminando juntos. Porque sois el corazón de este proyecto y el motor que transforma Cádiz», concluyó.

En representación de CaixaBank, Francisco Ramos, director comercial en Cádiz y Huelva, transmitió tres ideas clave: agradecimiento, orgullo y compromiso. «En primer lugar, quiero transmitir un mensaje de agradecimiento a todas las personas que hacen posible que el tejido asociativo de la provincia de Cádiz sea una realidad tan potente». Subrayó el orgullo de pertenencia de los empleados de la entidad, su implicación a través del voluntariado corporativo y de la obra social descentralizada, con presencia en 93 oficinas repartidas en 43 municipios, y siendo la única entidad financiera en 12 de ellos. Recordó también la importancia de MicroBank, el banco social de CaixaBank, que ofrece financiación en condiciones muy favorables, con agilidad y flexibilidad, para apoyar proyectos sociales que necesitan un empuje más allá de la subvención. «Gracias a la confianza de nuestros clientes, somos capaces de impulsar la labor de la Fundación», señaló.

El periodista José María Aguilera, coordinador de Cádiz Solidaria, dio paso a la mesa redonda con un toque de humor y cercanía: «No es una mesa al uso… básicamente porque no hay mesas, como pueden ustedes ver», dijo entre risas. «Queremos que sea un lugar para conversar, compartir y conectar. Para seguir fortaleciendo ese hilo rojo invisible que nos une a todos». Cuatro voces representaron a muchas otras en un espacio donde las experiencias reales marcaron la diferencia.

La primera intervención fue la de Rocío Manzano, coordinadora del área de infancia y juventud de la Fundación Tierra de Todos, que explicó el alcance del Proyecto Infancia, que acompaña a más de 60 menores y sus familias. «No sólo buscamos mejorar a nivel académico, también ofrecemos un ocio de calidad, talleres y apoyo psicológico para quienes lo necesitan. Entendemos que los niños son eso: niños y niñas. Y las familias, las promotoras de su desarrollo», explicó, poniendo en valor la coordinación entre recursos educativos, sanitarios y sociales y la importancia de una atención integral.

Minerva Montañez del Río, directora de Arrabal, presentó el Proyecto de Acción Rural de la Fundación «la Caixa», centrado en Ubrique y en la lucha contra la despoblación. «Queremos fomentar la inclusión digital, la cohesión y la igualdad de género. La juventud es clave para frenar la despoblación. Queremos que los jóvenes encuentren razones para quedarse en sus pueblos», señaló.

El presidente de Fegadi Cocemfe, Francisco José Márquez Liñán, habló desde la emoción de los pequeños logros que cambian vidas: «Los números son importantes, pero más importantes aún son las historias de vida que hay detrás de cada cifra. Porque una persona que hoy puede prepararse su desayuno sola, o gestionar por sí misma sus redes sociales, ha dado un paso inmenso hacia su independencia». Con voz serena pero firme, subrayó que «estos pequeños logros son, en realidad, grandes conquistas». «Gracias a la terapia ocupacional y al acompañamiento adecuado, muchas personas con discapacidad ganan autonomía cada día. Y en ese camino caminamos de la mano de la Fundación 'la Caixa' para mejorar su calidad de vida».

La última intervención fue la de Lola Garzón Coello, presidenta de Párkinson Cádiz, que emocionó al público al repasar el camino recorrido desde 2003. «Este proyecto empezó con una persona afectada. Hoy estrenamos un centro en San Fernando gracias a la colaboración institucional y a la perseverancia. Paso a paso, peldaño a peldaño». Después de cinco años de obras, destacó, «tendremos un centro innovador, referente en Andalucía y en España, que nos permitirá atender a muchas más personas y ampliar terapias».

Como cierre simbólico, se pidió a los ponentes que compartieran verbos que los definan y canciones que los inspiren. Rocío eligió «acoger, proteger, promover e incluir» y la canción A Sky Full of Stars de Coldplay porque «somos esa estrella que ilumina». Minerva apostó por «cohesión, participación y oportunidades» y Thunder de Imagine Dragons. Francisco Márquez, de Fegadi, recordó que la federación nació en 1986 y acompaña a más de 7.000 personas en la provincia; habló de «dar voz» y eligió Color Esperanza de Diego Torres porque como dice este tema: «lo imposible se puede lograr». Lola Garzón resumió su trayectoria en una frase que arrancó sonrisas: «Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible». Su canción es Dancing Queen de ABBA, un tema clásico que ella misma definió como «una canción energizante y de empoderamiento», símbolo de la fuerza y la alegría colectiva.

«La esperanza, la magia y la ilusión la ponéis todos vosotros», se escuchó para cerrar el acto, entre aplausos y emoción compartida porque en Cádiz, la solidaridad no se queda en palabras, se teje y se comparte.