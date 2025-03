Y con esta lluvia, ¿se acabó la sequía?: «Hay que prepararse para la próxima, no estamos acostumbrados a tanta agua»

Llueve y llueve. La noticia desde finales del pasado mes de febrero en la provincia de Cádiz y casi en Andalucía es decir lo contrario. El agua es un bien siempre muy necesario, más aún en el sur donde no es tan abundante como en el norte de España. Sin embargo, el problema es cómo llega ese agua, cómo se producen estos episodios de lluvias torrenciales que ponen en jaque a la propia sociedad, ya sea con carreteras cortadas, campos inundados e incluso pérdidas de vidas humanas.

«Al final todo es fruto del cambio climático que estamos sufriendo». Lo explica el director ejecutivo de Hidralia en Andalucía Occidental y responsable en la ciudad de San Fernando. Este jueves, La Isla acoge una jornada con diferentes expertos para hablar del cambio climático y su efecto en los océanos.

«El propio cambio climático nos está dando el nivel de importancia que tiene. Es uno de los elementos más importantes que tenemos encima de la mesa y al que nos enfrentamos en el día a día. Una celebración como la del próximo sábado, Día Mundial del Agua, es una oportunidad para recordar la importancia que supone cuidar el mar y el océano. Ese el motivo fundamental de este acto para poner el foco en el cambio climático y el efecto que tiene en el mar. Focalizado en un municipio como San Fernando y la Bahía de Cádiz en el que la afectación del cambio climático pude ser notorio en el futuro. Hay que poner encima de la mesa soluciones y alternativas para afrontar lo que tenemos por delante», reconoce uno de los organizadores de esta cita.

El agua no deja de ser un elemento fundamental en el día a día. No obstante, la situación que se está viviendo en las últimas semanas está dejando un enorme descontrol, no solo en las infraestructuras sino también en la vida social de la gente.

«El cambio climático se muestra en estos detalles. Tenemos grandes episodios de sequías prolongadas que nos ponían en una situación de riesgo a la población y luego pasamos a semanas de lluvias torrenciales. Los patrones están cambiando y tenemos que adaptarnos en todos lo sentidos a estas situaciones. Cuando llueve tenemos que preservar el recurso del agua porque estos episodios serán frecuentes pero más espaciados. Hay que aprovechar el agua al máximo, la que se pierde por las redes y la que tenemos a nuestra disposición en las depuradoras con tratamientos terciarios que inviten a reducir el uso del agua en el consumo humano», explica José Luis Trapero.

Los andaluces, y más concretamente los gaditanos, no están ni estamos preparados a nivel de infraestructuras ni a nivel social a tantas semanas de tormentas, falta un proceso de adaptación en todos los sentidos. «En la lucha contra el cambio climático está la adaptación y la mitigación. La administración tiene que ayudar en la adaptación y tenemos que trabajar en la mitigación de los efectos. Hay que trabajar en la idea de aprovechar las oportunidades que nos brindan estos episodios de lluvias para acumular agua. Tenemos que estar preparados para el futuro que nos viene, condicionado seguro por el cambio climático y hay mucho trabajo de la administración y de la propia sociedad», reconoce uno de los organizadores de esta cita que acogerá La isla.

Y la pregunta del millón, ¿ha acabado la sequía, por ahora? «Hay una máxima que se dice siempre que para evitar la sequía hay que trabajar cuando llueve. Nos tenemos que preparar para próximas sequías. Los embalses ahora mismo están mucho mejor, pero si no vuelve a llover estaremos en la misma situación de hace unos meses. Hay que trabajar con mirada de largo plazo tanto en la infraestructuras de acumulación de agua pero también en la eficiencia de las mismas y la reutilización del agua depurada. Vamos todos en el mismo camino, hay que prepararse para la próxima sequía».

El océano, un bien a cuidar y preservar

Y con este telón de fondo, San Fernando se va a convertir en la capital del agua el próximo jueves 20 de marzo para hablar de cambio climático. Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, Hidralia ha organizado, con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, una jornada que contará con la participación de reconocidos expertos que compartirán sus conocimientos e investigaciones.

El evento se ha denominado 'Océanos, en las profundidades del cambio climático'. «Hay que entender que el océano no es un depositario de residuos. Nos está dando la vida. El efecto del cambio climático está provocando una subida gradual del nivel del mar y que poblaciones costeras como la nuestra comienzan a tener un efecto peligroso por esa subida del nivel del mar. Tenemos que poner todos de nuestra parte para poner soluciones».

José Luis Trapero desvela que «con el océano como eje vertebrador contamos con Javier Benavente que nos va a dar su visión sobre lo que supone la subida del nivel del mar. Mercedes Martín es una experta en cambio climático y aunque creamos que la subida de la temperatura del planeta no nos afecta si lo puede hacer de una manera considerable, por todo ello contamos con Antonio Tovar y Belén Rosado para que desde la Antártida nos lo cuenten. Hay que dejar de pensar en lo local solo, tenemos que entender que lo que hacemos en el día a día nos puede afectar a nivel general», concluye.