Susto en el supermercado Aldi de la calle Acacias de Cádiz por una fuga de humo en la sala de máquinas

Susto en el Aldi de la calle Acacias de la capital gaditana a primera hora de la mañana de este lunes por una fuga de humo en la sala de máquinas.

La presencia de efectivos de Bomberos y de agentes de la Policía Local en ese punto del barrio de Bahía Blanca ha despertado mucha expectación.

Finalmente. lo dicho, todo ha quedado en un susto, pero la intervención de los bomberos, que ha sido muy rápida, se ha alargado hasta pasadas las nueve de la mañana.

Los trabajadores y las trabajadoras del Aldi que tenían turno esta mañana, esperaron fuera del supermercado la llegada de los bomberos.

El Aldi abre sus puertas a las nueve de la mañana, pero el personal entra a trabajar en torno a las siete de la mañana, que es cuando se ha debido producir la voz de alarma al verse humo en la sala de máquinas.

Toda persona que pasaba por allí no ha podido evitar fijar los ojos, preguntar qué pasaba y quedarse un rato a ver cómo evolucionaba la actuación.

El supermercado Aldi de la calle Acacias también tiene una puerta de entrada y salida que da a la avenida principal de la ciudad.