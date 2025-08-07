Susto en la Avenida de Cádiz tras salir ardiendo un autobús urbano

Un autobús de la Línea 1 del servicio de transporte urbano de Cádiz ha sufrido este jueves un incendio en pleno trayecto, obligando a interrumpir temporalmente el tráfico en uno de los carriles de la Avenida principal de acceso, en el tramo comprendido entre el hospital Puerta del Mar y San José.

El incidente se ha producido sobre las 15:00 horas, cuando el motor del vehículo ha comenzado a arder mientras realizaba el recorrido habitual entre Cortadura y Plaza de España. Ante la situación, el conductor procedió a desalojar el autobús, logrando que todos los ocupantes salieran sin que se produjeran heridos.

En un primer momento, el propio personal del vehículo utilizó el extintor de a bordo para sofocar las llamas, evitando así que el fuego se propagara a otras partes del autobús o afectara a vehículos cercanos o al mobiliario urbano.

Como medida de seguridad, fue necesario cortar al tráfico uno de los carriles de la avenida durante aproximadamente dos horas, lo que provocó algunas retenciones en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de enfriamiento y retirada del vehículo.

Caravana en Tarifa

Este tipo de sucesos recuerda la importancia de extremar las precauciones ante incendios en vehículos a motor, especialmente en zonas urbanas o con alta afluencia. Cabe recordar que el incendio declarado hace unos días en Tarifa —que obligó al desalojo de más de 1.500 personas y movilizó a decenas de efectivos— tuvo su origen en el fuego declarado en una caravana estacionada, lo que pone de relieve el potencial peligro de este tipo de incidentes si no se actúa con rapidez y eficacia.

