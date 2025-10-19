Redes Sociales

Vídeo: La sorprendente reacción de un camarero ante el «artista improvisado» que bailaba en la calle Nueva de Cádiz

El hombre puso la música y empezó a bailar ante las miradas de todos los allí presentes

Vídeo: La sorprendente reacción de un camarero ante el «artista improvisado» que bailaba en la calle Nueva de Cádiz

L. V.

Cádiz

Se vivía en la calle Nueva de Cádiz, un momento de esos que no te esperas y te arrancan cuanto menos una sonrisa. En pleno centro de la ciudad, una tarde normal, de repente llega un «artista improvisado», con su música y se pone a bailar, así como quien no quiere la cosa, justo en medio de esa vía y con los clientes del Café de Ana que allí se ubica como privilegiados espectadores.

En medio de esa particular escena, captada desde el balcón por una vecina, Pili Rengifo, aparece uno de los camareros del establecimiento que con gran arte y simpatía se une al baile demostrando además una gran destreza ya que pese a llevar la bandeja salió airoso y entre aplausos tras su intervención.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app