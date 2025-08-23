La serie Star Trek vuelve a ser protagonista en la capital gaditana

La Casa de la Juventud de Cádiz acogerá, desde el miércoles 3 al sábado 6 de septiembre, una nueva exposición dedicada a la serie de Star Trek, organizada por el Club Star Trek de la provincia gaditana, en colaboración con la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que la muestra estará compuesta por una colección de objetos, fotos y posters temáticos relacionados con el personaje protagonista de la serie original. La exposición permanecerá abierta al público de miércoles a viernes en horario de 9 a 14,30 horas y de 16,00 a 21,30 horas, y el sábado de 10,00 a 14,30 horas.

Además, desde la asociación se han organizado una serie de actividades paralelas, que se desarrollarán el sábado 6 de septiembre por la mañana, donde todas las personas que estén interesadas podrán asistir a una conferencia, titulada '10 años sin Nimoy/Spock (2015-2025) que se llevará a cargo a las 12,30 horas y correrá a cargo de Raúl Lloret. Con anterioridad, de 10,00 a 12,00 horas, se emitirá el documental 'Por el amor a Spock'. La entrada a todas las actividades es libre y gratuita.

