Recta final para la segunda promoción de viviendas del Grupo ABU en la capital gaditana: así es Residencial Bahía Blanca

Vivienda, vivienda, vivienda... Una de las palabras más pronunciadas en Cádiz, tanto por los vecinos de la ciudad como por sus representantes políticos, tiene que ver con el ladrillo y con el objetivo de cualquier persona de disponer de un hogar que le permita desarrollar una vida, ya sea de manera individual o en familia, sobre unos pilares básicos.

Y de vivienda, de lo que se dice vivienda, se está hablando mucho y bien en los últimos tiempos en la capital gaditana. La eterna lucha contra un problema endémico. La materia en vivienda es una de las prioridades del equipo de Gobierno de Bruno García desde su llegada al Ayuntamiento, se está demostrando con palabras y con hechos, y promotoras privadas también están poniendo su sello en el suelo de Cádiz.

Bahía Blanca es un claro ejemplo de esto último. Sobre este barrio de Cádiz se van a levantar en un abrir y cerrar de ojos dos promociones de viviendas impulsadas desde el ámbito privado.

La primera de ellas, en la calle Juan Ramón Jiménez esquina con General Ricardos, ya es una realidad y es obra de la empresa sevillana Grupo GS, que ha dado vida a un solar de 750 metros cuadrados adquirido a la familia Prada por 1,2 millones de euros. La promotora, en una inversión total de 4,5 millones de euros, ha levantado 15 viviendas con 18 plazas de garaje y piscina.

El Residencial GS Bahía Blanca, tal y como se explica, nació con el objetivo de «responder a la creciente demanda de vivienda de calidad en la zona de Bahía Blanca, un entorno consolidado que combina una excelente ubicación, a escasos metros del centro histórico y a tan solo 200 metros de la playa Santa María del Mar, con una amplia oferta de servicios, zonas comerciales y opciones de ocio«.

El presidente de Grupo GS, José Luis Vera Carrillo, destacó la relevancia de esta nueva promoción, subrayando que proyectos como Residencial GS Bahía Blanca no solo contribuyen a ampliar el parque residencial de lujo de la ciudad, sino que también dinamizan la economía local a través de la generación de empleo y la revalorización urbanística de la zona.

La entrega de llaves a los propietarios tuvo lugar durante el pasado mes de abril y desde entonces hay nuevos vecinos en el barrio.

El Residencial GS Bahía Blanca está compuesto por un edificio de diseño vanguardista y funcional, de planta rectangular y tres alturas (planta baja, primera planta y ático), que alberga viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas diseñadas para maximizar la luz natural. El Residencial cuenta con amplias terrazas y patios privados, así como zonas comunes que incluyen piscina, solárium, plazas de garaje y trasteros.

La segunda promoción de viviendas impulsada desde el ámbito privado está muy cerca de ver la luz, aunque no se ha puesto en el calendario una fecha concreta de inauguración y entrega de llaves. Al frente de ella está otra promotora de Sevilla, Grupo ABU, con algunos de sus tentáculos en la provincia de Cádiz.

La promoción, segundo proyecto de ABU en la capital gaditana, tras el Residencial Las Cortes que fue inaugurado hace pocos meses, ha sido bautizada como Residencial Bahía Blanca.

El proyecto contempla un magnífico residencial con 16 pisos y áticos, con jardines, garaje, piscina comunitaria, áticos con piscinas privadas opcionales y con la peculiaridad de que cada uno de los propietarios puedan personalizar muchos aspectos del interior de su nueva vivienda. Las viviendas de la promoción quedaron reservadas al completo en cuestión de horas.

El avance de las obras es más que significativo y la fachada, junto a numerosos detalles, ya está lista.

Residencial Bahía Blanca

Lo dicho. El avance de las obras del Residencial Bahía Blanca, la promoción exclusiva de Grupo ABU en el barrio de Bahía Blanca, se encuentra en la recta final. Cada vez queda menos para que el complejo esté terminado por completo, con prácticamente todos los elementos finalizados, incluida la fachada, que cuenta con el especial diseño que caracteriza a la promotora, combinando elegancia, funcionalidad y eficiencia energética.

Con respecto al avance de obra, cabe destacar que, además del progreso en la envolvente exterior, también se están llevando a cabo los últimos trabajos en el interior de las viviendas, conforme a retoques y acabados.

Tal y como se encuentra el desarrollo de la construcción del residencial, se puede afirmar que las escrituras de las viviendas se realizarán en un plazo muy breve de tiempo y que en ese momento los propietarios podrán estrenar el edificio, el segundo que la compañía entregará en la capital.

Bahía Blanca es un residencial concebido para el disfrute y bienestar de los propietarios, una de las propuestas más atractivas de la ciudad de Cádiz, con el sello de calidad, exclusividad e innovación que define las promociones de ABU, y que han tenido gran acogida entre el público gaditano.

Como todos los proyectos que Grupo ABU pone en marcha, cuenta con una fantástica ubicación a dos pasos de Puerta de Tierra, el reducto de la que fuera muralla que sirve de entrada a la ciudad de 'Cádiz antiguo', y junto a la estación de tren. En un complejo de viviendas únicas como el de Bahía Blanca de Cádiz sus propietarios gozarán de arquitectura de vanguardia, espacios amplios y luminosos y pocos vecinos, ya que será una urbanización de poca densidad, para asegurar la tranquilidad y privacidad de sus habitantes.

Con respecto a la tipologías de viviendas que se están construyendo, se caracterizan por tener un diseño cuidado, con acabados sensacionales, acogedores y con encanto. En la línea de las viviendas que promueve nuestro grupo promotor, señalamos que los sistemas son innovadores, sostenibles y eficientes energéticamente. Además, en las plantas intermedias todos los pisos incluyen amplias terrazas y en la planta baja las disfrutarán de patios de grandes dimensiones para disfrutar del buen tiempo al aire libre.

Con respecto a los áticos, en Bahía Blanca son la guinda del residencial. Estos son de carácter exclusivo y levantan pasiones por su diseño excepcional, su generosa terraza privada con la opción de piscina y su vistas exquisitas a la ciudad de Cádiz.

Tampoco se pueden pasar por alto uno de los puntos fuertes de Bahía Blanca son sus zonas comunes decoradas con paisajismo, además de su magnífica piscina con solárium, zona de descanso y asueto entre los vecinos.

Para terminar, también cabe destacar equipamientos fundamentales en esa zona de la capital gaditana como plazas de garaje privadas y trasteros.

Desde la creación del proyecto, este está diseñado más allá del concepto tradicional de vivienda. Las promociones de Grupo ABU, por su localización, proyecto arquitectónico y calidades tienen todos los ingredientes para asegurar la calidad de vida, el descanso, la diversión y el bienestar a sus propietarios. El lugar perfecto para superar las expectativas de los futuros propietarios y garantizar el hogar perfecto y para toda la vida.

La huella de ABU en Cádiz

Tras la entrega de los pisos de Residencial Las Cortes a sus nuevos propietarios durante el pasado mes de marzo, la compañía posee en la capital gaditana otros dos proyectos en marcha. Se trata del reseñado Residencial Bahía Blanca y la famosa Torre ABU. Ambos se encuentran en construcción, el primero en la puerta de Bahía Blanca, en plena plaza de San Severiano junto al Instituto Hidrográfico de la Marina, y el segundo en la avenida Marconi con la Avenida de la Sanidad Pública. Uno toca a su fin y tiene colgado el cartel de todo vendido. Al otro le queda mucho para rascar el cielo y aún ofrece viviendas disponibles.

Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como socio fundacional y máximo accionista, cuenta entre sus asociados con importantes empresarios tanto del ámbito local como nacional, y está basado en un formato societario pionero en el sector, siendo la primera compañía en volumen de negocio a nivel autonómico y entre las diez primeras a nivel nacional.

Esta promotora inmobiliaria es artífice de numerosas construcciones de viviendas innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Actualmente cuenta con más de 1.700 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid y San Sebastián y genera más de 3.500 puestos de trabajo.

Otras construcciones: Tabacalera, Navalips...

Vivienda, vivienda, vivienda. Y mucho más allá de Bahía Blanca. En las últimas semanas han sido noticias otros espacios relacionados con ella, caso de los Depósitos de Tabacalera y Navalips.

En lo que se refiere a los Depósitos de Tabacalera, se construye en la Avenida de Marconi (antiguos depósitos de Tabacalera) una promoción de 53 viviendas protegidas de alquiler social a precio asequible. El plazo de ejecución es de 18 meses.

De estas 53 viviendas, 27 son de tres dormitorios y 26 de dos dormitorios. Se trata de un edificio de nueve plantas con sótano para garajes, planta baja para locales comerciales, planta primera para oficinas y de la segunda a la octava planta para viviendas.

Esta promoción cuenta con cupos especiales para distintos colectivos. Así, se contemplan cinco viviendas reservadas para personas con discapacidad adaptadas para movilidad reducida, cuatro viviendas reservadas a personas con discapacidad no estando destinadas específicamente a personas con movilidad reducida, 20 viviendas reservadas a menores de 35 años, otras 20 a mayores de 65 y cuatro viviendas de cupo general.

Mientras, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobaba por unanimidad el pasado 1 de agosto el documento inicial del PRI (Plan de Reforma Interior) para Navalips, en la que la Zona Franca tiene previsto construir 813 viviendas. Este plan adapta las condiciones establecidas en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para el ARI-ZF-01, que ocupa 80.989 metros cuadrados de superficie.

En la operación, la Zona Franca va a incluir 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, 20.000 metros cuadrados para actividades lucrativas y 813 viviendas, de las que 407 son protegidas y 406 de renta libre, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Para mejorar el acceso a la vivienda se ha aumentado en un 30% la edificabilidad residencial protegida sobre lo que había en el PGOU.