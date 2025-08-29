Santa María despide a Jesús Nazareno en su caminar a Extramuros

Un auténtico hervidero de fieles, devotos, hermanos y muchos cofrades despedían pasadas las ocho de la tarde a Jesús Nazareno. El Señor de Cádiz partía de su capilla, una vez concluida la tradicional misa de los viernes, rodeado de aplausos y mucha emoción. No será hasta el sábado 6 de septiembre cuando el Regidor Perpetuo vuelva a su casa tras ocho días intensos en los que pernoctará hasta en siete parroquias diferentes, la mayoría de Extramuros, con estampas únicas e históricas, como la que dejará este domingo la visita al Hospital Puerta del Mar.

Un cortejo de más de 400 personas, entre las que se encontraba el alcalde, Bruno García y otros representantes de la corporación municipal como el portavoz del PSOE, Óscar Torres, acompañaron al Señor. A ellos se sumó una gran cantidad de gente durante todo el recorrido hasta San José.

El Nazareno porta además la nueva cruz arbórea, realizada por el imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano. La parihuela sobre la que procesiona ha sido cedida por la Real Archicofradía del Santísimo Rosario. Se trata de la misma utilizada por Nuestra Señora del Rosario Coronada, patrona de Cádiz, durante su peregrinación por los barrios de Extramuros en el año 2017. Esta estructura destaca por su capacidad de adaptación a las alturas reducidas de los accesos a diversas parroquias del recorrido.

