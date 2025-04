Los Sanfermines en Cádiz: el día que se escaparon siete toros durante el rodaje de una película de Tom Cruise

7 de julio de 2024: un hombre de 37 años, corneado en la boca en el primer encierro de San Fermín.

22 de noviembre de 2009: siete toros se escapan durante el rodaje de una película de Tom Cruise en Cádiz.

San Fermín a la gaditana. Este domingo se ha iniciado una nueva edición de los internacionales Sanfermines y la memoria de algunos saca a la palestra recuerdos gaditanos de hace un tiempo.

Hace 15 años, como bien apunta en la red social X (antigua Twitter) Jesús Javier Moreno (@DonYesu), siete toros se escapaban durante el rodaje de 'Knight and day', la película protagonizada por Tom Cruise y Cameron Diaz, y recorrían a sus anchas las calles de Cádiz. «Hoy ha empezado las fiestas de San Fermín y me he acordado de que en Cádiz hace 15 años lo vivimos gracias a Tom Cruise y Cameron Díaz». Inolvidable. La película se dio a conocer en España como 'Noche y día'.

El director de la productora Calle Cruzada, Jose Luis Escolar, expresaba en rueda de prensa su malestar por el incidente en un momento en el que aún desconocía las causas por las que los toros se habían escapado.

Ignacio Romaní, entonces portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, anunciaba que el rodaje, cuyo inicio estaba previsto para la mañana de ese lunes, quedaba suspendido y no comenzaría hasta que la productora presentara un informe explicando «lo sucedido».

Además, Romaní hacía hincapié en que «no se grabará nada en Cádiz hasta que no tengamos un nuevo plan que garantice la seguridad de los gaditanos».

Pasadas las 13:30 horas, un toro se escapaba por la calle Barrié seguido de otros seis, durante el ensayo del rodaje de la película 'Knight and day' que se grababa durante esos días en la capital gaditana.

Asustadas y heridas

Durante el incidente, dos personas resultaron heridas de pronóstico «leve» tras ser embestidas por algunos de los astados. Se vieron afectadas dos mujeres, y el susto no se los quitó nadie.

La idea para la película era que la capital gaditana se convirtiera en Pamplona, aunque con la particularidad cinematográfica de que además de a mozos, los morlacos perseguirían también a motos y otros vehículos.

Una primera fase del rodaje de la película se llevó a cabo en Sevilla durante seis días. El operativo movió cada día unos 300 vehículos en las 39 calles utilizadas y otras diez localizaciones.