Rocío Hernández dice que la Junta sigue «dando pasos» para construir el nuevo Hospital de Cádiz

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 26/09/2025 a las 15:58h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha afirmado este viernes en Córdoba que la Administración autonómica sigue «dando pasos», en base al plan funcional del proyectado nuevo Hospital de Cádiz, para la construcción de esta nueva infraestructura sanitaria, y ha avanzado que asistirá, el próximo 2 de octubre en la capital gaditana, a la primera reunión entre Zona Franca, Junta y Ayuntamiento de Cádiz sobre los suelos para la construcción del nuevo hospital.

Así lo ha anunciado Hernández, en declaraciones a los periodistas, poco antes de asistir en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, a la inauguración institucional del Proyecto Detect-SHD, programa pionero en la detección temprana de valvulopatías, puesto en marcha en el marco del Plan Integral de Salud Cardiovascular de Andalucía.

En cuanto al proyectado nuevo Hospital de Cádiz y al ser preguntada por la cuantía que la Junta dedicará a la ejecución del futuro hospital gaditano, Hernández ha dicho que «hay una estimación en base al plan funcional, pues tenemos un plan funcional elaborado de más de 100 folios», porque «teníamos muy claro que queríamos ir avanzando para que sea una realidad lo antes posible» y, para ello hay «una partida presupuestaria, que estaba prevista», y que «es importante».

Ahora, «una vez que se ha desbloqueado la cesión del terreno» para el nuevo hospital, la consejera ha indicado que «la semana que viene tendremos la reunión», que «nos habían convocado para el día 1, pero, evidentemente, mis obligaciones como consejera y como miembro de este Gobierno, dado tengo Consejo de Gobierno ese mismo día 1 y Comisión de Salud en el Parlamento, me hacían imposible acudir a esa reunión del día 1, que se celebrará el día 2, y ahí es donde ya, continuamos dando pasos».

Por eso, en «la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud queríamos estar preparados para cuando se desbloqueara esta situación, porque sabemos y entendemos que es una necesidad muy importante para la ciudad de Cádiz y queríamos estar preparados, y ese plan funcional que se ha estado ultimando y que ya se ha actualizado en el mes de agosto, pues es lo que también nos permite seguir dando pasos« en pos del nuevo Hospital de Cádiz.