La reunión sobre los suelos del hospital será finalmente el día 2 en Zona Franca

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha manifestado que ya se tiene fecha concreta para la primera reunión entre Zona Franca, Junta y Ayuntamiento de Cádiz sobre los suelos para la construcción del futuro nuevo hospital, que será el jueves día 2 de octubre.

A pregunta de los periodistas, Colombo ha señalado que será en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en horario de tarde, concretamente a las 17,00 horas. Asimismo, ha incidido en que el proyecto del hospital «es imparable porque dijimos que se iba a hacer«.

Cabe recordar que el miércoles la Zona Franca anunció que había convocado a las partes a una reunión para el día 1 en su sede, así como que la jornada del jueves comenzó con una carta de la consejera de Salud, Rocío Hernández, pidiendo que la reunión se pospusiera al día 3 por problemas con la agenda, al tener ese día Consejo de Gobierno y Comisión de Salud. Además, pedía que fuera en el Ayuntamiento.

La petición fue recogida por el delegado de la Zona Franca, Fran González, que por la tarde contestaba a la consejera con otro escrito agradeciéndole «compartir la necesidad de avanzar en el proyecto del Hospital de Cádiz» y ofreciendo la posibilidad de que se celebrara el jueves 2 de octubre en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, «institución propietaria de los terrenos y de la que el alcalde es presidente del Pleno«. Igualmente, Zona Franca informaba al alcalde del ofrecimiento.

Así, este viernes la delegada de la Junta ha señalado que la reunión será finalmente el día 2 y en la sede de la Zona Franca, tal y como había ofrecido su delegado, con la única diferencia de que se celebrará en la jornada de tarde y no de mañana.