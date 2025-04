La regla ABCDE para detectar precozmente el melanoma, el cáncer de piel más peligroso

La Voz de Cádiz 11/07/2024

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, han visitado el punto en la capital gaditana de la 'Campaña de Sensibilización y Detección Precoz del Cáncer de Piel en Andalucía', una iniciativa que se desarrolla hoy en todas las provincias andaluzas y que tiene tres objetivos: sensibilizar a la población del riesgo de padecer cáncer de piel, promover su detección precoz, así como fomentar unos hábitos fotosaludables de fotoexposición y fotoprotección.

Regla del ABCDE

La regla del ABCDE es una medida que puede ser de gran utilidad para detectar precozmente el melanoma, el cáncer de piel más peligroso: A de asimetría (una mitad del lunar no es igual a la otra); B de bordes irregulares (los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos); C de color (la pigmentación no es uniforme y se observan cambios de color de una zona a otra del lunar); D de diámetro (el lunas cambia de tamaño y mide más de 6 milímetros) y E de evolución (el tamaño, la forma o el color del lunar cambian con el tiempo).

Chequeos en Ana Orantes

En la Glorieta Ana Orantes de Cádiz, especialistas en Dermatología y Medicina de Familia, Enfermería, Farmacia y voluntarios de la AECC han realizado, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas chequeos cutáneos y facilitarán información para la prevención de esta patología.

Las delegadas han estado acompañadas por representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Alberto Virués, así como del gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y del Hospital de San Carlos de San Fernando, José Luis Guijarro, y su director médico, Miguel Moya.

Gracias a esta colaboración, la población ha encontrado en este punto un equipo multidisciplinar que realizan una atención personalizada y multidisciplinar. De este modo, los especialistas en Dermatología y Medicina de Familia realizan un chequeo cutáneo con dermatoscopio, informando sobre cualquier sospecha de malignidad.

Por su parte, el personal de Enfermería realiza consejo sanitario explicando los factores de riesgo e instruye a los usuarios sobre cómo realizar autochequeo cutáneo y reconocer los signos de alarma del cáncer de piel. Por último, el personal de Farmacia realiza asesoramiento personalizado sobre fotoprotección tópica y oral, enseñando además a interpretar los envases de cremas fotoprotectores e información sobre cómo aplicaros correctamente. Además, se reparten muestras gratuitas de fotoprotectores a los participantes.

Aunque la campaña va dirigida a la población en general, presta especial atención a las personas más vulnerables al daño solar y al desarrollo de cáncer de piel, como son las personas en edad avanzada, con piel clara, aquellas que trabajan al aire libre o practican deporte o alguna otra actividad en el exterior. Igualmente, se hace hincapié en las personas con más de 50 lunares, lunares de gran tamaño o de nacimiento, personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, con enfermedades genéticas como albinismo o xeroderma pigmentosos, personas trasplantadas en tratamiento inmunosupresor o personas con tratamiento oncológico, entre otras.

La campaña, que el año pasado se inició de la mano de la AECC, se ha organizado una vez más con su participación y con el asesoramiento del proyecto 'Soludable' y en esta edición ha contado además con la colaboración de sociedades científicas y colegios profesionales de Andalucía vinculados a esta patología como la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF).

Consejos para la prevención del cáncer de piel

El cáncer de piel se puede prevenir. En torno al 50% de los melanomas y hasta el 90% de los carcinomas cutáneos (carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular) podrían prevenirse con unos hábitos fotosaludables de fotoprotección desde la infancia y a lo largo de toda la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el tiempo de exposición solar a mediodía, resguardarse a la sombra, proteger la piel y los ojos empleando sombreros, gafas de sol, prendas de vestir cubrientes y cremas solares apropiadas a cada tipo de piel.

Además, aconseja beber abundante agua y consumir alimentos ricos en antioxidantes. Estas medidas deben ponerse en marcha cuando el Índice Ultravioleta (UVI) alcance un valor de 3 o más y aumentarlas acorde al aumento de peligrosidad de la radiación solar. Estas recomendaciones aplican a cualquier actividad que se desarrolle al aire libre, no solo en la playa, también en el trabajo, realizando deporte o cualquier otra actividad de ocio.

Del mismo modo, deberán extremarse en situaciones de vulnerabilidad individual (infancia, senectud, embarazo, tipo de piel, historia de cáncer de piel o enfermedades predisponentes) o riesgo medioambiental (valor de UVI de 8 o más, nubosidad, viento, radiación refleja). Por otro lado, las lámparas de rayos UV son cancerígenas, por lo que no se recomienda su uso recreativo.

Desde una perspectiva global de salud, una exposición solar moderada es necesaria para mantener unos niveles adecuados de vitamina D. Puesto que el sol es la principal fuente de vitamina D, las personas en riesgo de hipovitaminosis deberán vigilar sus niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D3 e incrementar su aporte a través de la alimentación o mediante suplementos dietéticos en caso necesario

Plan integral de salud

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado esta semana la elaboración de un nuevo Plan Integral de Salud y Fotoprotección en Andalucía que tendrá como finalidad la protección de la población ante los efectos dañinos en la piel como resultado de la exposición a la radiación ultravioleta. Todo ello se articulará a través de medidas intersectoriales que favorezcan la concienciación, adquisición y mantenimiento de hábitos de vida fotosaludables relacionados con la fotoprotección, con el objetivo de prevenir el cáncer de piel y otras enfermedades relacionadas con la sobreexposición a las radiaciones ultravioletas.

El PISFA, en el que está trabajando la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo, se plantea propósitos tales como promover hábitos de vida fotosaludables a todos los niveles (educativo, laboral, deportivo, turístico, etc.); la formación en la materia de las personas involucradas en el plan, o potenciar la colaboración y coordinación entre los diferentes sectores (educación, empleo, agricultura, etc.) con la finalidad de aunar esfuerzos y armonizar las actuaciones destinadas a fomentar los hábitos fotosaludables en toda la población.

Asimismo, plantea el impulso de la comunicación veraz a la ciudadanía sobre los beneficios de estos buenos hábitos, al tiempo que se hace hincapié en la información errónea difundida al respecto, y, por último, el fomento de la investigación y la innovación en el área de la fotoprotección, así como su relación con la prevención de enfermedades.