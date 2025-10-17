El puerto de Cádiz pone a prueba su capacidad de respuesta ante emergencias

Un simulacro de incendio se ha llevado a cabo este viernes en un buque de Armas Trasmediterránea atracado en el Muelle Marqués de Comillas, en Cádiz capital. El ejercicio comenzó a las 18.00 horas y forma parte de los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias en instalaciones portuarias.

En el ejercicio han participado, además de la naviera y el personal propio de la APBC, efectivos de Protección Civil, Capitanía Marítima, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS), la empresa suministradora de combustible, remolcadores, prácticos, amarradores, la empresa de trabajos subacuáticos, Sasemar, Consorcio de Bomberos, Guardia Civil y el 112.

En el ejercicio se ha simulado un incendio en el punto de salida de la tubería de un camión en el momento en el que suministraba combustible al Villa de Tazacorte, extendiéndose el fuego al propio buque. Una vez detectado el incendio, se ha activado el protocolo de emergencias a través del que se coordinaron las acciones entre todos los agentes implicados.

En este contexto, el departamento de Seguridad y Salud de Armas Trasmediterránea ha activado el Plan de Autoprotección de la terminal para la realización del simulacro, garantizando así la correcta aplicación de los procedimientos internos de respuesta y evacuación.

APBC

El ejercicio se enmarca dentro del Plan de Autoprotección del Puerto de la Bahía de Cádiz, cuyo objetivo es garantizar una respuesta «eficaz y coordinada» ante posibles situaciones de emergencia, así como reforzar la formación y preparación de todos los agentes implicados en la seguridad portuaria.

La implicación del Grupo Armas Trasmediterránea, con el 'Villa de Tazacorte' ha permitido el entrenamiento en espacios poco comunes, como un buque, haciendo que todos los agentes implicados puedan conocer y familiarizarse con rutas de evacuación, puntos de reunión y el uso correcto del equipo contra incendios.

